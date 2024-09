Deze Nederlandse tekenaar maakte een prachtige illustratie voor Berghain

Hoe cool is dat: Laurie de Kok, een Nederlandse illustrator die in Berlijn woont, maakte een prachtige illustratie voor Berghain. De tekening siert deze maand de website en programmaflyer van de legendarische club in Berlijn, en laat weinig aan de verbeelding over: Laurie heeft bionische mensen afgebeeld die in vleselijke posities met elkaar vervlochten zijn, die elkaar aan de mechanische pik zuigen en elkaar in machinale standjes nemen. Je zou er de smaak van metaal en smegma van in de mond krijgen. Je kan er uren over lullen, maar beter kijk je er even goed naar.

Ooit studeerde Laurie de Kok mode aan de Rietveld Academie, was ze deurdame bij Trouw (goede kans dat ze je een keertje heeft binnengelaten) en ontwierp eerder al een tas voor het Cruqiusgilde. Ik vroeg haar naar de tekening die ze voor Berghain maakte.

Videos by VICE

THUMP: Hoi Laurie! Een voor de hand liggende vraag misschien, maar eh, wat wil je met deze tekening zeggen?

Laurie de Kok: Ha, die vraag zag ik inderdaad al aankomen. Toen ik gevraagd werd, had ik net voor een vriend een tekening gemaakt van zijn hond in een imperial walker-kostuum [iets uit Star Wars, red.], dus ik zat net in het thema ‘dier en machine’. Als ik ergens in zit, ga ik daar mee door. Voor Berghain werd dat ‘mens en machine’. Het ging eigenlijk vanzelf, de tekening werd een scene waarin mens en technologie samenkomen als een scene waarin technologie de mens verkracht, de vraag die momenteel veel wordt gesteld bij kunstmatige intelligentie.

Heftig. Je zou het ook kunnen interpreteren alsof seks in Berghain een mechanische handeling is, en mensen er bijkans in robots veranderen, maar dat is dus niet de bedoeling?

Nee, ik vind dat je Berghain en de mensen die erheen gaan daarmee te kort zou doen. Het is een vertaling van verhoudingen tussen mens en technologie in het algemeen en het samensmelten tussen die twee. Soms is dat goed, soms slecht. Natuurlijk is Berghain een plek waar je vrij kan zijn en iedereen zichzelf kan zijn. Ik wilde dus ook seks, liefde en samenkomen vrij en open weergeven, vandaar dat er zowel mannen als vrouwen, transgenders en cyborgs op de flyer staan. En daarnaast teken ik ook gewoon graag naakte mannenlijven, haha!

Zou je seks hebben met een robot?

Haha, dat ligt eraan wat je van seks verwacht. We zullen er als maatschappij op een gegeven moment ongetwijfeld naartoe gaan dat mensen seks met robots hebben, maar persoonlijk zie ik dat niet zitten. Ik zeg overigens niet dat voor seks altijd liefde nodig is, dat zeker niet.

Hoe belangrijk is clubcultuur in je werk?

Ik laat me er niet per se door inspireren: mijn inspiratiebron kan net zo goed een tak op de grond zijn of een opgedroogde kever. Ik teken wel graag lichamen, maar het heeft verder niets met clubcultuur te maken. Ik hou van vervreemding, dus ik probeer dat bij elke opdracht als rode draad te houden.

Hoe kwam Berghain eigenlijk bij jou terecht?

Ik kende een aantal producers en boekers van Berghain. Voor de verjaardag van een van de boekers heb ik een tekening gemaakt, ik werd vrijwel direct daarna gemaild met het verzoek of ik de flyer wilde doen en artwork voor de showcases wilde maken.

Geweldig, toch?

Het is een plek waar ik zelf graag naartoe ging, absoluut, dus natuurlijk is het te gek om dan gevraagd te worden. Ik vind het een compliment. Daarnaast is het vooral een heel fijn gevoel dat je werk gewaardeerd wordt door mensen die zich bezighouden met vernieuwing, zowel binnen de elektronische muziekscene als in de kunst. En het is te gek dat mijn werk nu een groter publiek bereikt, Berghain heeft een grote reikwijdte.

Bedankt voor je verhaal, Laurie!

Volg Laurie ook op Instagram.