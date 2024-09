Deze neonbloemen lijken van een andere planeet te komen

Bloemen zijn een behoorlijk uitgemolken onderwerp in de kunstgeschiedenis, maar fotograaf Maggie West weet er met FLORA toch wat nieuw leven in te blazen. Met haar project FLORA duikt ze in de structuur van bloemen en transformeert ze doodgewone blaadjes en bloemen in buitenaardse wezens.

De levendige blauwe en vurig rode belichting op een gitzwarte achtergrond geven het gevoel dat de bloemen zweven in een eindeloze leegte. Het lijkt een kruising van scifi en Mapplethorpe. En dat is niet zo gek, want die laatste was ook een belangrijke inspiratiebron voor haar project. “Bloemen zijn universeel. Van Robert Mapplethorpe tot Irving Penn tot Nick Knight, er zijn zoveel verschillende fotografen die een manier vonden om hun eigen stem in een zeer populair onderwerp te verwoorden,” zegt West.

“Met FLORA probeerde ik dit onderwerp in een nieuw licht te zetten en bloemen te onderzoeken op een manier die overeenkomt met de rest van mijn werk,” voegt West toe. “Ik wil de natuurlijke structuur van planten laten zien. Door de overdreven belichting kan ik de aandacht van de toeschouwer vestigen op details die hij anders misschien over het hoofd ziet.”

West belicht verborgen elementen van een bloem, maar creëert ook een volledig nieuw en onherkenbare voorstelling van de natuur. Een close-up van het blad van een monstera legt bijvoorbeeld de vreemde, fluwelen structuur bloot. In plaats van die typische paardebloem waar kinderen op blazen om een wens te kunnen doen, lijkt West haar “Paardebloem zonder stengel” op een bizarre microbe.

Door een bewuste selectie van haar onderwerp te maken, creëert ze magie. “Ik koos elke plant om specifieke redenen. Ik koos het blad van een monstera (rood blad met gaatjes) en de eucalyptus vanwege hun unieke, leerachtige structuur,” vertelt de fotografe aan The Creators Project. “De kern van een gerbera en een ranonkel is zo fascinerend: alsof het een poort is naar een ander universum.”

“In sommige foto’s koos ik juist bewust voor een plant die aan het afsterven was. Er is zo’n sierlijke elegantie in de manier waarop het einde van een palmblad krult en breekt als het verwelkt,” legt West uit. “En ik wilde de ronde, complexe vorm van een paardebloem vergelijken met de buitenaardse vorm die hij krijgt als er maar enkele zaadjes overblijven.”

Uiteindelijk is het project voor de kunstenaar als een soort overgangsritueel bedoeld. “Florale fotografie is een soort handtekening voor fotografen. Via FLORA wil ik mijn sporen nalaten in een veelgebruikt onderwerp.”

FLORA is vanaf 9 februari te zien in The Standard hotel in Hollywood. Bekijk hier nog meer werk van Maggie West.