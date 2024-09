Met deze neonschilderijen vind je geheid het licht in de duisternis

“In een donkere wereld kunnen wij het licht zijn.” Of dat is tenminste de boodschap achter de neonschilderijen van Hailey Gaiser, die de oneindige kracht van echte mensen afbeelden. De zelfbenoemde humanistische schilder begon dit werk met een serie collages die ze maakte om haar vrienden eraan te herinneren “dat ze gemaakt zijn van sterrenstof en dat er niets is dat ze niet kunnen verwezenlijken.”

“Ook al verkeert de wereld in chaos en zijn er zovele duistere plaatsen, zijn wij lichtgevende bakens die de weg verlichten,” vertelt ze aan The Creators Project. Haar opvatting is een antwoord op haar eigen omstandigheden en verleden: Gaiser kreeg een beurs om een masterdiploma in de kunsten te behalen met specialisaties in schilderen en prentkunst, maar had achteraf te weinig geld om zich bij een studio aan te sluiten. Ze begon daarom te schilderen op gratis doeken en koos voor goedkope acrylverf.

I Will Fight No More Forever, acrylverf op doek, 2016

In 2007 verhuisde Gaiser van Seattle naar San Francisco en besloot ze dat het tijd was om het donkere gevoel dat ze in het noordelijke Seattle gevoeld had, achter zich te laten: “Mijn werk was donker, en mijn kledingstijl en geest ook. Ik besloot om uit de duisternis te stappen en in mijn werk heb ik mijzelf verplicht neonverf te gebruiken. Gaiser begon eerst regenbogen en dan architectonische ontwerpen toe te voegen aan haar schilderijen. Op een dag was ze op een huisfeestje en hield ze haar schilderijen onder een blacklight en zag ze wat voor een effect dit had. “Mijn schilderijen van Michael Jackson en Elvis hingen aan de muur en veranderden en fonkelden naargelang het licht dat erop viel. En dat is wat me het idee gaf om ook licht te gebruiken bij het tentoonstellen van mijn werken.

Viva Las Vegas, acrylverf op doek, 2016

De werken in de recente tentoonstelling van Gaiser, I Am Because of You, in The Smoking Nun in San Francisco zien er redelijk psychedelisch uit en geven de indruk in 3D gemaakt te zijn. “Ik raakte enorm geïnteresseerd in het idee van kracht,” vertelt ze. “Wij zijn kracht. Wij zijn energie, en energie is kracht, dus waarom voelen zoveel mensen zich krachteloos?”

Stolen Culture,

acrylverf op doek

, 2016.

Deze kwestie ligt Gaiser nauw aan het hart. Toen ze opgroeide, verhuisde haar familie vaak en daardoor moest ze steeds aan nieuwe scholen met andere leerkrachten en nieuwe vriendjes wennen. Maar terwijl ze zo door de wereld rondreisde, begon haar een wereldwijde overeenkomst op te vallen: de mensen. De meeste mensen proberen gewoon om goed te doen, te zijn en te leven,” legt ze uit. Door deze gemeenschappelijke kenmerken op te merken, was het voor Gaiser ook mogelijk om de kracht van iedere persoon als gelijk te gaan zien.

Dat bracht haar bij de humanistische boodschap van I Am Because of You. Het is geïnspireerd op ubuntu, het geloof in een universele connectie die de hele mensheid met elkaar verbindt. De personen die Gaiser schildert, kijken direct naar de toeschouwer en zijn omringd door ontwerpen en symbolen die hun kracht benadrukken. De blacklight laat Gaiser dan toe om het schilderij op een andere manier te laten zien, wat ons erop wijst dat de waarheid altijd anders is voor elke toeschouwer.

Meer van het werk van Hailey Gaiser zie je op haar website.