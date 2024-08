Deze nieuwe app is als Shazam voor kunstwerken

Stel je voor dat je alle relevante info over een kunstwerk kunt opzoeken door er alleen even de camera van je telefoon op te richten. Dat is het idee van Magnus, een gloednieuwe kunstapp die binnen de kortste keren de bijnaam ‘Shazam voor kunst’ heeft gekregen.

De app is simpel. Gebruikers richten hun smartphone op een kunstwerk in een galerie en er verschijnt direct nuttige informatie op je scherm, zoals de titel van het werk, de kunstenaar, het medium en de afmetingen. Op die manier heb je meteen een idee van waar je precies naar staat te kijken, ook als je geen doorgewinterde kunstkenner bent. Je krijgt ook de laatste bekende marktprijs van het werk te zien, of het nu gaat om de prijs die een galerie ervoor vraagt of het laatste bedrag dat er op een veiling voor betaald is.

Videos by VICE

De bedenker achter Magnus is de 31-jarige Duitse kunsthandelaar Magnus Resch, die je zou kunnen kennen als de medeoprichter van Larry’s List, een database voor moderne kunstverzamelaars, en door zijn pijnlijk eerlijke exposé over het falen van moderne galeries, met de titel Management of Galleries. Resch en zijn team werken al sinds 2013 aan de app, een lange tijd die ze vooral nodig hadden om de enorme database waarop de app rust te bouwen.

Op het moment kan Magnus maar liefst acht miljoen verschillende kunstwerken herkennen, binnen zo’n beetje alle disciplines. De grootste uitdaging is nu videokunst, laat Resch weten, maar hij heeft er vertrouwen in dat ook dat binnenkort opgelost is. “Amazon, Google en veel andere techbedrijven werken aan revolutionaire nieuwe vormen van beeldherkenningstechnologie. Het is een kwestie van tijd voordat onze gebruikers ook video’s kunnen herkennen met de app.”

Voor het vullen en het onderhoud van de database maakt Resch gebruik van crowdsourcing. “Onze gebruikers leveren de afbeeldingen aan; ze nemen een foto met de app en voegen die zo toe aan de database,” legt Resch uit. “Vervolgens is het onze taak om de database overzichtelijk te houden en de prijzen die gebruikers aandragen te controleren. Op die manier zijn we er nu al in geslaagd om de grootste database van hedendaagse kunst ter wereld te creëren – die ook nog eens voor iedereen vrij toegankelijk is.”

Resch gelooft dat zijn app ervoor kan zorgen dat de kunstmarkt transparanter en eerlijker wordt. “Waarom zou het onverantwoord zijn om gebruikers de prijs te tonen van een kunstwerk waarin ze geïnteresseerd zijn? Als je bereid bent om €10.000 voor een kunstwerk te betalen, dan heb je het recht om te weten als dat kunstwerk een jaar geleden nog zonder succes door een galerie voor €7.500 werd aangeboden. Die kennis zorgt ervoor dat je als koper betere keuzes kan maken.”

Tot dusver lijkt de kunstwereld het met Resch eens te zijn, gezien de massale omarming van het platform en zijn gigantische archief. “Ik heb overweldigend positieve feedback gekregen van zowel kunstenaars, galeriehouders als verzamelaars. Geen enkele galerie heeft ons gevraagd om een werk offline te halen,” vertelt hij enthousiast. “Ik kan niet wachten om de app in meer landen beschikbaar te maken.” Magnus is gratis te downloaden voor iPhone. Klik hier om het zelf te proberen.

Dit artikel verscheen eerder op Creators Nederland.