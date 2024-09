Deze nieuwe fietsen maken van smog schone lucht

Fietsdelen is een groot ding aan het worden in China. Er zijn meer dan 30 Chinese start-ups op dit gebied, en een van de grootste is Ofo. Ongeveer 2,2 miljoen fietsen in 43 steden zijn verbonden aan dit nieuwe netwerk. Daan Roosegaarde, de Nederlandse ontwerper achter de smogzuigende toren, wil nu ook een bijdrage leveren met een fiets die de smog opzuigt en schone lucht uitstoot.

Ongeveer drie jaar geleden lanceerde zijn ontwerp en technologiebedrijf Studio Roosegaarde, het Smog Free Project, wat begon nadat hij Peking bezocht en de impact van de vervuiling zag. “Sommige dagen kon ik de andere kant van de straat niet eens zien,” vertelde hij me via de telefoon. “Het project gaat over het dromen van schone lucht, schoon water en schone energie,” zei hij.

Na de opening van de toren, is Roosegaarde aan het plannen om hetzelfde principe te verkleinen om het te laten werken op fietsen. Hij gebruikt een positief ionisatieproces om de ongelooflijk kleine stofdeeltjes, waar smog uit bestaat, te vangen. In principe worden de positief geladen deeltjes in de smog door een negatief geladen oppervlak binnen de toren getrokken, zei hij.

“In het proces worden de smogdeeltjes samengedrukt zodat ze niet meer los van elkaar kunnen raken, als ze dan eenmaal allemaal verbonden zijn op een negatief geladen oppervlak, is het geen fijn stof meer [omdat ze samenklonteren vormt het een grotere massa], en eens in de twee maanden maak je het oppervlak schoon, zei hij.

Roosegaarde vertelde dat mensen moeten worden aangespoord om de fietsen terug te brengen, omdat China een probleem heeft met fietsendieven. “Misschien krijg je een soort beloning als je de fiets inlevert met een volle filter,” zei hij. “Het beloningssysteem zal onderdeel zij van het ontwerp, maar hoe en wanneer weten we nog niet.”

Verder vertelde Roosegaarde dat het onttrekken van smog wordt aangedreven door een combinatie van pedaalenergie en een klein zonnepaneel. Maar het project is nog in een vroeg stadium, dus hij is nog niet zeker over alle details, prijspunten, en de verwachte lanceringsdatum.

De reacties op het project zijn in ieder geval erg positief. “In de afgelopen drie dagen heb ik telefoontjes gehad van fietsbedrijven, mensen die voor ons willen werken en burgemeesters van steden die het plan willen uitvoeren.”

Roosegaarde wil zich eerst richten op China, waar veel overheidssteun is voor dit soort projecten, maar dat betekent niet dat hij geen plannen heeft om het bedrijf uit te breiden. “China is belangrijk voor ons omdat we al gesprekken hebben gehad met de overheid,” zei hij. “India is onze volgende halte.”