Deze nieuwe Netflix-docu duikt in de geheime LSD-experimenten van de CIA

Het klinkt als een vergezochte complottheorie, maar na een beetje graven lijkt dit complot nog wel eens echt waar te kunnen zijn. De feiten: Frank Olsen trok zich in 1953 terug in een hutje op de hei met een aantal andere CIA-wetenschappers en negen dagen later viel hij dood uit het raam van New Yorks hotel.

Volgens de rapporten van de CIA en de politie ging het om een zelfmoord, maar Olsens familie heeft dit nooit geloofd. Tot zijn dood deed hij onderzoek naar naar biologische wapens en werkte hij voor de CIA. Zijn werk en dood vormen nu de basis voor een documentaireserie die vanaf 15 december op Netflix te zien is. Regisseur Errol Morris ken je misschien al van Gates of Heaven, The Thin Blue Line en Fog of War. De serie gaat niet alleen over de dood van Olson, maar gebruikt het als het startpunt om een verhaal te vertellen over het gewetenloze gedrag van Amerikaanse inlichtingendiensten.

Videos by VICE

Vanaf de vroege jaren vijftig tot de vroege jaren zeventig experimenteerde de CIA met drugs en marteling in de hoop te leren mensen hun gedachten te beïnvloeden. Om dat te doen kregen nietsvermoedende mensen Lysergeenzuurdi-ethylamide (LSD) en heroine toegediend, werden mensen met schizofrenie gemarteld, en werden Amerikaanse soldaten gehypnotiseerd om hun gedachten te beïnvloeden.

En dat is wat we zeker weten. Ze noemden dit project werd MKUltra genoemd en de toenmalige CIA-directeur, Richard Helms, liet in ’73 alle informatie over het project vernietigen. Toevallig was dat vlak voordat het Amerikaanse Congres een onderzoek instelde naar de geheime activiteiten van de CIA.

Het klinkt allemaal verzonnen, maar het is écht waar. De CIA vernietigde documenten en legde critici het zwijgen op. Volgens de familie van Olsen was hij een van die mensen. Kijk vanaf 15 december naar Netflix voor het hele verhaal compleet met de nagespeelde scènes waar Morris beroemd mee is geworden en interviews met de families van voormalige CIA-agenten.