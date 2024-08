Deze nieuwe pick-upartist-game leert gasten vrouwen te objectiveren

Op 6 maart begint gameboer Steam met de verkoop Super Seducer, “‘s werelds meest realistische verleidingssimulator.”

Het spel bestaat uit een serie video’s waarin een man verschillende vrouwen probeert te versieren. Je kunt als speler kiezen wat de man zegt en zo het verhaal beïnvloeden. De makers van het spel claimen dat het “honderden verborgen geheimen bevat die pro-verleiders van de amateurs scheidt”. De game heeft als doel om gasten te leren hoe ze het telefoonnummer van een vrouw regelen of hoe ze haar “verleiden”.

Al deze geheimen zouden afkomstig zijn van de “beroemde verleidingsgoeroe” Richard La Ruina, die de auteur van The Natural: How to Effortlessly Attract the Women You Want is. La Ruina is het hoofdpersonage in alle video’s in de game, waar je hem dingen kunt horen zeggen als: “Als je niet goed kunt koken, kun je maar beter goed zijn in pijpen.” (La Ruina maakt duidelijk dat dit niet iets is wat je tegen vrouwen moet zeggen.)

https://www.youtube.com/watch?v=ht8s5qty_gE

Super Seducer is uit het moeras van ‘pick-upartists’ (PUA’s) geklommen. Volgens deze filosofie zijn er bepaalde dingen die mannen kunnen doen en zeggen om de kans te vergroten dat vrouwen ingaan op hun avances. Eén van die technieken is “negging”, wat betekent dat een PUA dubbelzinnige complimentjes geeft om zo een vrouw neer te halen. Hierdoor zouden ze in theorie gaan smachten naar de aandacht van een man. Ook gebruiken ze de “going caveman”-techniek, waar ze bewust meer fysiek contact maken met een vrouw om haar zo te overrompelen.

Naast dat ze sociaal, menselijk gedrag totaal verkeerd interpreteren, wordt de PUA-filosofie ook vaak bekritiseerd omdat het vrouwen objectiveert. Het zou de wereld opdelen in mannen die op jacht zijn in bars met hun technieken die ze geleerd hebben in workshops en zelfhulpboeken, en weerloze vrouwen die zich voorspelbaar gedragen, waar de PUA’s dan weer gebruik van kunnen maken.

In 2014 werd kritiek op de PUA-filosofie even nationaal nieuws in de Verenigde Staten, nadat de 22-jarige Elliot Rodger 6 mensen doodschoot bij de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Rodger was regelmatig actief op PUAHate. Dat is een site voor mannen die volledig in de wereld van PUA’s waren gedoken, om vervolgens erachter te komen dat het oplichterij was, maar vrouwen nog steeds zagen als objecten die ze iets verschuldigd waren.

“Hij sprak het jargon van de PUA-community waar feministen al jarenlang alarm over slaan. Feministen geven aan dat deze community een broedplaats is voor vrouwenhaat en misschien zelfs geweld tegen vrouwen aanmoedigt,” schreef Amanda Marcotte in The American Prospect.

“Als wanhopige mannen geld hebben uitgegeven en erachter komen dat het ze geen avontuurtjes oplevert, dan gaan ze online haat spuwen,” schreef Petula Dvorak in The Washington Post. “Die haat is niet gericht op de mannen waar ze geld aan hebben betaald om ze het verleidingsspel te leren, maar op de vrouwen die niet meespelen.”

Op de Steam-pagina van Super Seducer staan twee uitgevers, RLR Training Inc en Red Dahlia Interactive, maar als je doorklikt naar de officiële site van het spel kom je op de site PUATraining.com terecht; een site die La Ruina’s producten verkoopt. Onder de “populaire berichten” staan artikelen als “Hoe krijg je je ex-vriendin terug krijgt (zelfs als ze je haat)” en “Hoe je een vrouw kunt laten squirten op commando. Ook is er het verhaal dat op 25 juli gepost is met de kop “WAAROM WESTERSE VROUWEN KUT ZIJN EN HOE JE EEN MOOIE OOST-EUROPESE DAME AAN DE HAAK KUNT SLAAN.”

Volgens het persbericht van Super Seducer uit september 2017, is het spel van Kickstarter afgehaald door “… het overtreden van één of meer schendingen Kickstarter-regels, waaronder:

Ongepaste inhoud, inclusief maar niet beperkt tot beledigend of pornografisch materiaal

Spammen of beledigend gedrag, het aanbieden van beloningen die in strijd zijn met de Kickstarter-regels.”

Dit is niet de eerste keer dat Kickstarter een PUA-project van het platform haalt. In 2013 verboden ze en verontschuldigden ze zich voor een “verleidingsgids” die kort op hun site stond. Kickstarter stelde vast dat de gids “vrouwenhaat aanmoedigt” en gaf aan dat het platform “verleidingsgidsen of iets soortgelijks” verbiedt.

Ik heb contact gezocht met Steam en Sony en zal dit artikel aanvullen als ik meer weet. La Ruina vertelde me in een e-mail dat Super Seducer op 6 maart op de PlayStation 4 zal verschijnen, maar ik kon in de PlayStation Store geen actieve pagina vinden.

In het persbericht legt La Ruina uit dat hij en zijn spel het slachtoffer zijn geworden van politieke correctheid.

“We worden als bedrijf dat mannen verleidingsvaardigheden bijleert vaak gediscrimineerd,” zei La Ruina. “Het is erg lastig om advertenties op Google of Facebook te kopen, om positieve pers te ontvangen of om publicaties of contentdeals te krijgen. In het huidige politiek correcte klimaat vinden mensen het idee dat mannen beter met vrouwen leren omgaan weerzinwekkend. Aan de andere kant spelen veel kinderen gewelddadige games met heftige beelden die eigenlijk in een 18+-film thuishoren. Dat is nogal een vreemde dubbele standaard.”

Ik vroeg La Ruina in een e-mail of hij zich zorgen maakt dat hij uit Steam of PlayStation Store wordt getrapt.

“Nee, Sony en Steam zijn serieuze bedrijven – niet zoals Kickstarter,” schrijft hij terug. “Ik denk niet dat Steam ooit een spel heeft verboden en Sony heeft dat in de recente geschiedenis ook niet gedaan,” zegt hij. Maar dit is niet helemaal waar. In 2014 verbood Steam bijvoorbeeld een spel met de naam Hatred. “Ze zullen eerder zeggen: ‘Als je het niet leuk vindt, koop het niet’ dan dat ze gaan luisteren naar de mensen die Super Seducer aanvallen op basis van een paar zinnen die ze online lezen. We zijn al beoordeeld door ratingbureaus met een M (dat is een rating voor volwassenen) en PEGI-16 in Europa, dus het komt allemaal wel goed.”

Ik vroeg La Ruina ook wat hij van het kritiek vindt dat tegenwoordig op PUA wordt geuit. Hij vertelde me dat Super Seducer contact aanmoedigt dat veel “gezonder” is. Daarnaast geeft hij aan dat de vrouwen die in de game voorkomen en mensen die het spel al hebben gespeeld “oké zijn” met Super Seducer.

“PUA’s zijn er voor jongens die hun hele leven werden afgewezen door vrouwen die kiezen voor gasten die op Will Smith in Hitch lijken,” vertelt hij. “PUA was cool in 2006-2009 en het past nu niet helemaal meer in deze tijd van #metoo. Hoewel ik mijn bedrijf in 2006 ‘PUA Training’ noemde, ben ik nu getrouwd en heb ik mensen altijd geleerd om vrouwen ‘eerlijk te verleiden’… dus vind ik niet echt leuk dat ik dat label nog steeds aan me heb kleven.”

Nogmaals, La Ruina is de auteur van een artikel met de titel: “ WAAROM WESTERSE VROUWEN KUT ZIJN EN HOE JE EEN MOOIE OOST-EUROPESE DAME AAN DE HAAK KUNT SLAAN.” De eerste alinea van dat verhaal luidt:

“Dankzij het feminisme worden vrouwen in het Westen zwanger van een onenightstand, slapen ze met meerdere mannen zonder bescherming, gebruiken ze regelmatig drugs/alcohol en maken ze alle traditionele familiewaarden kapot door te weigeren om thuis te blijven en goede moeders te zijn.”

Het is belangrijk om op te merken dat “date-simulaties” een game-genre is dat de afgelopen jaren steeds populairder is geworden op Steam. En er is in essentie niets mis met dit soort games. Zoals Kate Gray vorig jaar voor Waypoint schreef, Dream Daddy: A Dad Dating Simulator, een game over vaders die met andere vaders daten, werkt gewoon omdat het een fijn spel is.

Het probleem met Super Seducer is dat het eigenlijk is bedoeld om mannen te leren hoe ze zich moeten gedragen op een manier die volgens veel mensen niet oké is.

In zekere zin is het volkomen logisch dat er een game wordt gemaakt rondom de PUA-filosofie. De verleidingsgoeroes beschouwen hun methoden als een “spelletje” en behandelen mensen alsof ze personages in een rollenspel zijn. Een non-player character (NPC) wordt gedefinieerd doordat-ie maar een beperkt aantal antwoorden heeft. Een speler hoeft alleen een juiste optie te kiezen om de juiste reactie te krijgen. Dit is precies hoe Super Seducer wordt gespeeld en dit soort interacties zijn alleen realistisch in een videogame.

Een platform als Kickstarter vond dat deze manier van denken zo verkeerd is dat ze het meteen verboden. Steam is een platform speciaal voor videogames, maar zit ook vol met haatgroepen zit, en daarom is de PUA-filosofie er ook thuis.