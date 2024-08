Deze nieuwe plugin van Firefox voorkomt dat Facebook je op het hele internet volgt

Dat enorme dataschandaal van Facebook, heeft gelukkig wel een heleboel mensen wakker geschud. Ze hebben nu pas door hoe ontzettend veel te ver het gaat wat het netwerk allemaal verzamelt. En omdat Facebook hun gebruikers ook volgt als ze niet op hun site zitten, heeft Mozilla nu een nieuwe plugin geïntroduceerd die dit moet voorkomen.

“Er is ontzettend veel geld te verdienen door allemaal data aan je persoonlijke profiel te koppelen. En Facebook heeft een heel netwerk aan trackers op allerlei sites die dit doen,” schreef Mozilla in een blogpost over hun nieuwe plugin.

Videos by VICE

Facebook Container, zoals dat ding heet, blokkeert alle trackers door de cookies van Facebook te verwijderen en gebruikers uit te loggen van de site. Als iemand toch inlogt op Facebook, opent er een speciaal tabblad (ook wel een “container” genoemd) los van de rest van browser – een soort klein gevangenisje eigenlijk.

Hierdoor wordt het voor Facebook een stuk moeilijker om data te verzamelen en mensen heel gericht targeten met advertenties dus ook. Helaas voorkomt de plugin niet dat Mark Zuckerberg en zijn kornuiten gegevens op hun eigen platform verzamelen. Daarvoor zul je je Facebook-account toch echt moeten verwijderen.

Mozilla reageerde snel op het Cambridge Analytica-schandaal: ze begonnen een petitie om Facebook te dwingen iets aan hun privacy-instellingen te gaan doen en niet lang daarna maakten ze ook bekend dat ze al hun advertenties op het platform “op pauze zouden zetten”. En deze plugin is weer een nieuwe poging de