Deze nieuwe Rotterdamse club gaat etensresten gebruiken om energie op te wekken

In een enorme loods in Rotterdam, tussen de fruithavens, opent over een paar weken een gloednieuwe club met bijpassende naam: De Fruithaven. Je zal er interactieve kunst, wetenschap en heel wat dikke feesten vinden (artiesten als Benny Rodrigues, Paul Woolford en Bambounou hebben al bevestigd), maar wat de club echt bijzonder maakt is het zerowaste-beleid. De Fruithaven wordt Nederlands eerste zerowaste-club en zou zomaar eens het clubconcept van de toekomst kunnen zijn. Ik ging er langs om de oprichter en de directeur van de club wat vragen te stellen over hun ideologie, 3D-printers, het opwekken van energie uit restafval en al dansend de wereld verbeteren.

Het concept is bedacht door Gilbert Curtessi (44). Zowel zijn Italiaanse als zijn Nederlandse oma heeft hem opgevoed met het idee erg bewust te zijn van voedselverspilling. Met dat in het achterhoofd richtte hij SuGu Warehouse op, een cluster in de voormalige E:ON energiecentrale waar jonge en ervaren makers zich allemaal bezighouden met duurzaamheid. Naast deze creatieve ruimte is er ook een horecagedeelte waar je kunt eten en waar workshops worden gegeven.

