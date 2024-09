Deze nieuwe techniek van Brian Bloss tilt timelapses naar een hoger niveau

Timelapsefotografie is letterlijk nieuwe hoogtes aan het bereiken met dank aan een experimentele techniek die filmmaker Brian Bloss afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld heeft. In de nieuwe video Aerialapse combineert Bloss de techniek van de timelapse met luchtfotografie. Met een stilhangende drone maakt hij timelapses van hoog niveau. Het is de eerste video waarin hij de nieuwe techniek toont en gebruikt. De camera glijdt over vergezichten van natuurlandschappen en stedelijke gebieden, die voorheen onmogelijk vast te leggen waren.

“Toen ik begon had ik geen idee wat ik aan het doen was en wat er allemaal mogelijk was. Ik heb dan ook gewacht om dit uit te brengen tot ik echt het gevoel had dat het perfect was,” schrijft Bloss op Vimeo. Als de mogelijkheden tot het stabiliseren van zowel de drone als het beeld nog verder vooruitgaat, gaan we nog veel fascinerende filmpjes zien vanuit voorheen ongekende perspectieven. Denk bijvoorbeeld aan een timelapse van het Noorderlicht van binnenuit.

Luchtfotografie heeft ons beeld van de wereld al stevig veranderd, vanaf de baanbrekende ballonvaarders die Parijs van bovenaf fotografeerden in de jaren 1850 tot VPRO-televisieprogramma Nederland van Boven. Je kunt zelfs zeggen dat luchtfotografie, de mogelijkheid om vanuit een godsperspectief naar de mensheid te kijken, een van de grondleggers is van de moderniteit. En nu hebben we deze nieuwe technologie, die ons beeld opnieuw zal verruimen. Bekijk het krachtige resultaat van Bloss’ nieuwe methode in de video hieronder:

