Deze nieuwe track van Doka brengt je leven weer in ‘Harmony’

Ben je alweer een beetje bijgekomen van ADE? Of heb je nog last van een dinsdagdip die waarschijnlijk nog tot vrijdag duurt? Laat Han Frissen, alias Doka, je leven weer in balans brengen met zijn nieuwe track Harmony.

Als mede-oprichter van Konstrukt brengt Han Frissen al een paar jaar avontuurlijke en opwindende technonamen naar Amsterdam en Heerlen. Op 18 november brengt hij een nieuwe EP uit via Konstrukt, die simpelweg Konstrukt 004 heet. Wij mogen je de eerste track laten horen: Harmony. Luister hoe een driekwarts kick onder een spookachtige vierkwarts melodielijn heen schuift. Oké, het is een beetje verwarrend op de dansvloer, maar deze track van Doka is prachtig.

“Ik ben laatst verhuisd”, mailt Han Frissen over de EP. “Tegenwoordig zit mijn studio thuis op zolder, in plaats van een kwartier rijden verderop. Ik hou echt van het huis, en het heeft me inspiratie en kalmte gegeven om nieuwe muziek te maken. Sinds een half jaar produceer ik meer vanuit het hart, en niet met een bepaalde sound of label in mijn hoofd. Dat brengt verrassende nieuwe perspectieven. Ik heb deze EP opgedragen aan mijn vriendin en dochter, hoe we leven en liefhebben in harmonie, en hoe onze dochter opgroeit in een wereld met veel onzekerheden. Het is fantastisch om dat gevoel te uiten in muziek.”

Doka draait 25 november op zijn eigen Konstrukt-nacht in Shelter.