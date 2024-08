Eindelijk, een nieuwe versie van Solitaire op floppy

Haal dat luid klikkende, reusachtig toetsenbord maar van je ouders’ zolder, en zet ook die gigantische beige beeldbuis aan die er bij hoort bijhorende VGA-scherm aan, want er is een nieuwe versie van Solitaire voor MS-DOS.

Nee, je hebt niet per ongeluk op een artikel uit 1991 geklikt.

SHENZHEN SOLIDAIRE is een throwback naar onze favoriete tijdverspillers van vroeger, als Microsoft Solitaire en Free Cell. Nadat het voldoende geld heeft opgehaald via Kickstarter, verschijnt het spel binnenkort op een ouderwetse floppy. Het zou moeten werken op elke PC uit het 386-tijdperk. En dus helaas niet op je Macbook zonder floppydrive.

Waarom zou iemand een spel uitbrengen voor een 36 jaar oud besturingssysteem?

Het klinkt allemaal wat logischer als je weet dat Zachtronics het ontwikkeld. Deze indiedeveloper staat bekend om zijn unieke puzzelgames voor programmeurs zoals SpaceChem en Infinifactory.

“We maken veel games over fictieve computerarchitecturen, en onze ideeën komen uit het echte leven,” vertelt Zach Barth, de ontwerper van SHENZHEN SOLITAIRE, aan de telefoon.

Voor Barth was het een soort bron voor artistieke inspiratie om SHENZHEN SOLITAIRE, een mini-game van zijn programmeergame SHENZHEN I/O, naar een archaïsch besturingssysteem te brengen. Het is voor hem een soort spirituele reis. The Beatles gingen naar India, maar Barth kocht een 386 in een tweedehandswinkel en leerde er mee programmeren.

Het was niet gemakkelijk om dit op Mahjong geïnspireerde kaartspel naar zijn natuurlijke thuisbasis, de 386, te brengen. Een deel van de code moest Barth in assembleertaal schrijven, de low-level code waarop programeertalen zoals C op gebaseerd zijn.

Om beter te begrijpen waarmee hij bezig was, las Barth Michael Abrash’s Graphics Programming Black Book, een dikke pil van een boek uit 1997 over oude grafische en assembleertalen.

“Zo moet het dus zijn voor de mensen die onze puzzelgames spelen,” zei hij. “Niemand maakt die voor mij, dus is dit in mijn geval the next best thing.”

Het enige verschil is dat zijn puzzel nerds de Solitaire-revival geeft waarop ze staan te wachten sinds de late jaren 90. Met nog 12 dagen te gaan, heeft het project al het zesvoud van de vereiste $200 opgehaald.