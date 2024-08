Deze nostalgische foto’s van L.A. lijken rechtstreeks uit een Hollywoodfilm te komen

Als Europeaan vind ik de Verenigde Staten ongelooflijk fascinerend. Enerzijds lijkt het land een hersenspinsel van Hollywood-regisseurs, alsof alles wat er gebeurt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zich eigenlijk afspeelt op een filmset. Anderzijds zorgen diezelfde Hollywoodfilms, -series en -sitcoms ervoor dat ik meer weet van de VS dan van mijn eigen land. Het is dan ook een fascinerende beleving als je als Europeaan eindelijk het land van je favoriete films en series bezoekt.



Dit ondervond de Antwerpse fotograaf Stig De Block. Voor een campagneshoot van Wrangler voor de lente/zomercollectie van 2018, waarvan hij onderdeel was van het creatieve team, vloog hij voor enkele dagen naar Los Angeles. Hij kende de stad tot voor kort enkel van beelden uit de popcultuur en omdat hij er maar enkele dagen was, besloot hij om zoveel mogelijk te ontdekken in 48 uur. Dat resulteerde in de dromerige fotoserie Thanksgiving: 48 hours in LA.

Aangezien het Thanksgiving was en elke Amerikaan dus thuis of bij familie zat, waren de straten van Los Angeles verlaten. “Ik dacht eerst: shit, dat gaat triestig worden. Maar eigenlijk had ik de straten voor mij alleen,” vertelt De Block aan i-D. In 48 uur kon hij dus een groot deel van Los Angeles bezoeken en stond hij geen enkele keer vast in het verkeer. “Uiteindelijk ben ik naar Venice Beach gereden. Blijkbaar zijn alle inwoners van Los Angeles daar te vinden tijdens Thanksgiving,” zegt hij lachend.

Op Venice Beach leerde hij verschillende locals kennen. Hij begint eerst een praatje met hen en als de klik er is, legt hij de ontmoeting vast met een intiem portret. Zo maakte hij, zonder het door te hebben, een portret van producer en rapper Left Brain van Odd Future. Een andere ontmoeting die hem bijgebleven is, is met een veertigjarige man die samen met zijn moeder en broer in een auto woont. “Het was een confronterende ontmoeting. Amerika is het land van de mogelijkheden, maar heeft een vreselijk slecht sociaal opvangnet. De man die ik fotografeerde had niets en kon nergens terecht,” vertelt De Block. “Toch was hij gastvrij en ongelooflijk vriendelijk. Ik kocht een biertje en sigaretten voor hem. We hadden een heerlijk gesprek over muziek.”

Net zoals in zijn vorige serie 96 hours in Osaka maakt hij vooral intieme en pure portretten van de lokale bevolking. Maar ook fotografeert hij typische elementen uit het straatbeeld, die zijn aandacht trekken. Naast palmbomen en glanzende oldtimers heeft hij een fascinatie voor neonlichten. “Amerikanen zijn daar zo goed in. Ze kopen niet simpelweg een kant-en-klare lichtbak, maar zorgen voor een uniek en persoonlijk neonlicht. Ze steken er veel moeite en tijd in. Juist omdat het zo cliché is, blijft het interessant om te fotograferen,” zegt De Block. Nadien drenkt hij alle foto’s in zwoele, dromerige kleuren, waardoor zijn reeks baadt in het zonlicht. Door die naïeve puurheid van Thanksgiving: 48 hours in LA zouden de beelden evengoed geplukt kunnen zijn uit een Amerikaanse coming of age-film over de lokale jongerencultuur. En dat is geen toeval. “Ik vind Los Angeles door zijn gigantische invloed op de westerse popcultuur een fascinerende stad,” zegt hij. “En het gekke is: alles wat je ziet in de films, is écht.”

