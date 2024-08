Deze oeroude haai met 300 tanden komt gewoon heel veel voor

Toen onderzoekers afgelopen zomer voor de kust van Portugal een franjehaai vingen, haalde het de voorpagina’s omdat hij zo zeldzaam en raar is. Met z’n glibberende, slangachtige lichaam en 300 tanden dienen deze haai en z’n voorouders al duizenden jaren als inspiratie voor zeemonsters. Als je in de zee iets langs je voet voelt gaan, ben je natuurlijk als de dood dat het dit beest is.

Maar hoewel het beest rechtstreeks uit een horrorfilm lijkt te komen, toch is de franjehaai helemaal niet zo zeldzaam.

Videos by VICE

Wetenschappers van het Portugese Instituut voor de Zee en Atmosfeer vingen de anderhalve meter lange franjehaai op ongeveer 750 meter diepte aan de kust van de Algarve, meldt televisiekanaal Sic Noticias TV. De onderzoekers waren er niet op uit om een “levend fossiel” te vangen op hun expeditie; ze vingen “de zeldzame haai” terwijl ze volgens de BBC onderzoek deden naar commerciële visserij.

Dat klopt niet helemaal.

Er is zeker weinig bekend over de soort, dat is zo. De soort leeft zo ver onder het oppervlak (tussen de 500 en 1000 meter diep) dat als er één als bijvangst met een visnet meekomt, het beest meteen sterft door het drukverschil. Maar dat betekent niet per se dat het een ongelooflijk zeldzame vangst is. Een haaienonderzoeker ving er afgelopen maart per ongeluk 28 tijdens zijn onderzoek naar koboldhaaien in de Baai van Tokio. Soms eindigen ze ook per ongeluk op de Japanse vismarkten. Eén exemplaar jaagde in 2015 een Australische visser de stuipen op het lijf. De visser beweerde dat het beest nog leefde en een hap probeerde te nemen uit een van zijn bemanningsleden.

De franjehaai kreeg zelf een cameo tijdens Shark Week op Discovery Channel. Het beest is dus gewoon hartstikke mainstream:

Het is ook mogelijk dat ze niet zo oud zijn als iedereen altijd maar roept. Er is onenigheid tussen wetenschappers over hun leeftijd. Sommige mensen zeggen dat hij de een tijdgenoot van de Tyrannosaurus rex, maar anderen zeggen dat-ie even oud is als de moderne haai.

Hoe dan ook is dit beest belachelijk oud, heeft-ie veel te veel fucking tanden, en met alle respect voor dit fossiel, wil ik ‘m niet langs me voelen zwemmen in de zee.