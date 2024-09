Deze ontwerper maakt sieraden van je stoffige opladers

Ik denk dat iedereen thuis wel een doos of lade heeft waar de opladers van drie oude telefoons naar een iPod Nano liggen te staren. En hoewel jij misschien niet veel waarde aan die kabels hecht, maakt de 24-jarige Billie Van Nieuwenhuyzen er handgemaakte sieraden van. De Gentse ontwerper stript snoeren van huishoudelijke apparatuur, zodat ze er oorbellen, kettingen en armbanden van kan maken. Dit doet zij omdat we te vluchtig omgaan met onze gadgets en ze te snel weggooien. “Alles wordt zo rap weggesmeten,” vertelt Billie aan Creators. Dat was de reden dat de ontwerper besloot het plastic om te smelten en er iets nieuws van te maken. Dat gaat ongeveer zo:

“Ik had al gemerkt dat de kabels een dankbaar materiaal zijn,” vertelt ze. Ze haalt de draden bij een overschotmagazijn, de plek waar alles terechtkomt dat in een kringloopwinkel niet verkocht wordt. Vervolgens begon ze voorzichtig met experimenteren. “In het begin heb ik de kabels geweven, om een trage traditionele techniek toe te passen op een product van onze snelle wegwerpmaatschappij,” legt ze uit. Toen ze dat weefwerk onder een smeltmachine legde, kreeg ze de mooie patronen waar ze nu sieraden van maakt.

Videos by VICE

Inmiddels gebruikt ze in haar eigen atelier – een kleine oude keuken in de tuin bij haar vader – een transferpers. De temperatuur waaronder de draden worden gesmolten loopt op tot 180 graden en het hele proces duurt maar een paar minuutjes. Maar plastic smelten is niet ongevaarlijk, het kan immers heel giftig zijn. “In derde wereldlanden recycleren ze vaak metaal door het plastic te verbranden, en dan komen allerlei giftige stoffen vrij.” De ontwerper heeft ook al wel eens een ongelukje met het smelten meegemaakt. “Ik was vergeten dat het eronder lag, toen moest ik wel alles open zetten en ventileren,” vertelt ze lachend.

Haar product is zelf ook gevoelig voor vluchtig gebruik, omdat je nu eenmaal uitgekeken kan raken op sieraden. Maar daar heeft de Gentse wel wat op gevonden, “Ik zou iemands juwelen gewoon kunnen versnijden en versmelten tot iets nieuws.” Dit deed ze al eens met de snijresten van haar projecten. Het gaat Billie er voornamelijk om dat je bewust iets koopt.

Beeld door Kristof Vrancken

Beeld door Kristof Vrancken

Beeld door Isabelle Reynders

Beeld door Isabelle Reynders

Je kunt het werk van Billie nog tot eind mei bekijken tijdens de Power of Materials, maar je kunt haar natuurlijk ook volgen op Instagram en of naar haar website gaan.