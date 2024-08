Deze studio heeft z’n eigen game op de Piratebay gegooid voor alle mensen die het niet kunnen betalen

Dit artikel verscheen eerder op Waypoint.

Vraag 10 ontwikkelaars naar hun mening over gamepiraterij, en je krijgt 10 verschillende antwoorden. Volgens sommigen kan het echt niet, en is er geen enkel excuus om het wel te doen. Anderen aanvaarden het gewoon als een soort onvermijdelijke, bijkomende kost die komt kijken bij het verkopen van games. Nog anderen zitten ergens tussen die twee: heel veel mensen die games illegaal downloaden zouden het toch nooit kopen, maar omdat ze hem zo wel spelen, kopen ze het later misschien wel. De ontwikkelaars van Darkwood besloten het heft in de eigen hand te nemen: ze hebben hun top-down-survivalhorrorgame simpelweg op een torrentsite geplempt, amper een paar weken nadat het uitkwam via Steam.

Acid Wizard Studio kondigde de beslissing aan via een Imgur-fotoreeks over de totstandkoming van het spel. Dat begon als crowdfundingactie, om in 2014 te beginnen met early access, omdat de ontwikkelaars weer geld nodig hadden. De game is een succes op Steam: het heeft een reviewscore van “zeer positief”, en volgens SteamSpy is het 72,000 keer gekocht.

In de maanden na de lancering van het spel werd het team naar eigen zeggen “overspoeld door e-mails”, waarvan ze het grootste deel niet beantwoordden, omdat het vooral gaat om “mensen die beweren dat ze een Youtuber of blogger zijn, en daarom een Steam key willen.” Het team heeft er geen problemen mee dat meer mensen over het spel praten en schrijven, maar die keys belanden maar al te vaak op controversiële verkoopsites zoals G2A.

“We hebben er eerlijk gezegd genoeg van,” zei de ontwikkelaar. “Zulke praktijken maken giveaways onmogelijk, net zoals de mogelijkheid om keys te sturen naar mensen die werkelijk het geld niet hebben om Darkwood te spelen.”

Acid Wizard zegt ook begrip te hebben voor mensen die om een terugbetaling vragen op Steam, omdat het spel niet was wat ze verwachtten. In het geval van zo’n terugbetaling geeft Steam de reden van terugbetaling door aan de ontwikkelaars, en eentje maakte iets los bij het team van Acid Wizard.

“In de reden van terugbetaling zei iemand dat hij zijn geld terugvroeg omdat hij niet wilde dat zijn ouders stress zouden krijgen wanneer ze de rekening kregen op het einde van de maand,” zei de studio. “Wel, daar voelden we ons nogal slecht door.”

Daarom besloten ze een torrent van hun eigen spel te uploaden, met als bijhorende boodschap: “voor wie het geld niet heeft, maar de game wel wil spelen.” Bij deze torrent hoef je je geen zorgen maken over virussen, en het is 100% hetzelfde spel als de betaalde versie van Darkwood. Dat is een aangename verrassing in tijden waarin andere ontwikkelaars bugs, glitches en fouten in illegale versies inbouwen om piraterij minder aantrekkelijk te maken.

“Er zitten geen addertjes onder het gras, geen karakters die plots met piratenhoedjes rondlopen, niets,” schreven de ontwikkelaars. “We hebben maar een verzoek: als Darkwood je bevalt, en je wilt dat we meer games maken, denk dan eens na of je het spel in de toekomst wilt kopen, via Steam, GOG of Humble Store. Maar alsjeblieft – alsjeblieft – koop het niet via een of andere reseller. Daardoor versterk je een kanker die van de game-industrie profiteert zonder iets terug te geven.”

Een cynicus zou deze actie kunnen afdoen als een simpele manier om publiciteit te krijgen, maar zelfs een cynicus moet erkennen dat het hier gaat om ontwikkelaars die een game gratis weggeven. Een game waaraan ze meer dan vier jaar onbetaald hebben gewerkt. Dat is gewoon heel cool om te doen, en hopelijk worden de ontwikkelaars beloond voor hun vrijgevigheid. En de game ziet er ook gewoon vet uit en ik moet hem dringend spelen?

Als je niet anders kan, kan je het spel hier gratis downloaden.