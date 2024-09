Deze opgezette dieren zijn gemaakt van plastic uit de Middellandse Zee

Als je moederziel alleen op een onbewoond eiland zit en wat flessenpost in de zee mietert, is dat oké. Maar daar houdt het op. De hoeveelheid afval die tegenwoordig in zee terecht komt, loopt de spuigaten uit. De Franse kunstenaar Gilles Cenazandotti is heel begaan met het milieu en draagt ook duurzaamheid en het welzijn van dieren hoog in het vaandel. En aangezien hij graag kunst maakt van ongewone materialen, besloot hij van het plastic afval uit de Middellandse Zee sculpturen te maken van dieren. Vier jaar geleden was hij nog hoofd van een ontwerpbureau, maar hij verkocht zijn bedrijf om zich volledig te wijden aan zijn dierlijke afvalsculpturen.



“Ik stel me het universum voor als ik mijn sculpturen maak. Wat zal er gebeuren als de wereld overstroomt van de afgewezen producten? Wanneer zal de vervuiling zo aanwezig zijn dat het aantal levende wezens echt vermindert? Het lijkt nu nog sciencefiction, maar je ziet aan de veranderende leefgebieden van dieren dat er al verandering plaatsvindt.”



“Door de dieren in een plastic jasje te steken, afkomstig uit de zee, hoop ik de aandacht te kunnen vestigen op die verandering, die nu al gaande is.”



