Deze parasiet verklaart de gekheid van veel kattenmensen

We weten nu waar de gekte van kattendames vandaan komt. De parasiet toxoplasma gondii veroorzaakt de ziekte toxoplasmose en kan van katten naar mensen worden overgedragen. Katten poepen de parasiet uit en als mensen dat oppakken infecteert dat onze neurale circuits. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 20 procent van alle Amerikanen is geïnfecteerd met toxoplasmose (uit eerder onderzoek bleek ook al dat dit percentage in Frankrijk zelfs rond de 45 procent ligt), maar symptomen komen maar bij een deel van de mensen voor.

In de bovenstaande video door Big Think legt gezondheidsexpert Kathleen McAuliffe uit hoe de kattenparasiet en andere parasieten effect kunnen hebben op het brein. We weten van minstens honderd parasieten dat ze effect hebben op het gedrag van hun gastvrouw of -heer om hun eigen overdracht te verbeteren.

Vaak raken mensen geïnfecteerd tijdens het verschonen van de kattenbak. De meesten merken weinig of niks van de infectie, maar mensen met getransplanteerde organen of zwangere vrouwen zijn wel kwetsbaar voor effecten van de parasiet. De parasiet kan blindheid in een fetus veroorzaken en mensen met een verzwakt immuunsysteem bedreigen. Een erge infectie kan zelfs leiden tot schade aan het brein, ogen of andere organen.

Terwijl onderzoekers eerst dachten dat toxoplasmose praktisch geen effect had op gezonde mensen, tonen nieuwe onderzoeken nu aan dat een sluimerende infectie ook consequenties kan hebben. Toxoplasmose is gelinkt aan mentale stoornissen, depressie, zelfmoord en gevaarlijk rijgedrag. Een sluitende verklaring daarvoor ontbreekt nog, maar er is een kans dat besmette mensen minder waakzaam zijn of tragere reactiesnelheid hebben. Volgens McAuliffe bestaat er wel een correlatie, maar is een causaal verband oorlopig nog niet bewezen.

Toxoplasma gondii heeft effect op mensen en knaagdieren. Zoals in de video wordt uitgelegd zijn knaagdieren met toxoplasmose seksueel aangetrokken tot kattenpis. De parasiet geeft het knaagdier ook een hormonale boost waardoor de dieren overmoedig worden en zich dom gedragen in de buurt van katten. Die knaagdieren worden vervolgens gelokt naar katten die hen opeten waardoor de kat geïnfecteerd raakt.

Dus als je je sloom of gek voelt na het schonen van de kattenbak: voel je vrij om je kat de schuld te geven.