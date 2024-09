Deze passief-agressieve truc om beter bediend te worden zette het internet in lichterlaaie

Een tijdje geleden schreef een onbekend persoon een bericht op Facebook waarin hij uit de doeken doet hoe hij en zijn vrouw ervoor zorgen dat ze op hun wenken bediend worden als ze uit eten gaan.

Zijn truc, die de beproefde methode van straf en beloning volgt, ging viral. Niet omdat het geniaal bedacht is, maar omdat de hele wereld het er over eens is dat de anonieme auteur een lul is.

Het bericht suggereert dat je “om de beste bediening van je leven” te krijgen, simpelweg “vijf briefjes van een dollar op de rand van de tafel moet leggen aan het begin van je etentje, waar de ober ze heel duidelijk kan zien liggen.” Het bericht gaat verder: “Zeg niets over het geld, maar telkens als de bediening iets fout doet, neem je er eentje weg.”

Deze techniek, die volgens de auteur geheid werkt, is een idee waar zijn vrouw en hij al “lang mee speelden.” Het daadwerkelijk uitproberen ervan stond al een tijdje op hun bucketlist. Waarom zou je de pracht van de Taj Mahal aanschouwen als je ook de nietsvermoedende bediening van restaurants kunt tergen?

De anonieme post circuleert al een tijdje op internet en staat ondertussen ook op een Reddit-pagina waar goedkope vrekken elkaar advies geven, ergens achter: “Laat je uitwerpselen een paar uren lang in de wc-pot liggen zodat je minder vaak hoeft door te spoelen en op die manier wat geld uitspaart.”

Ja, ik snap dat het voor iemand die geen hond begrijpt van horecawerk lollig lijkt om zo’n trucje uit te proberen, maar voor iedereen die het harde werk van de bediening op prijs stelt, is het zien van zo’n post vreselijk irritant. Alsof mensen in de bediening niet genoeg dingen hebben om over te stressen.

Ten eerste, neemt deze gast zijn vrouw mee uit eten in een snackbar? Anders is de vijf dollar die hij op tafel legt een lachwekkend laag bedrag om zo’n experiment mee te beginnen.

Ten tweede, wil het dan zeggen dat je je hele etentje lang met een clipboard, een checklist en een rekenmachine in de weer bent om elke stap die je ober zet in rekening te brengen? “Ik nam eerst een dollar weg omdat ze geen brood bracht, maar toen maakte ze een comeback door extra brood te brengen, en legde ik die dollar terug.” Ja, dat klinkt echt als een geweldig avondje uit.

Tot slot: de techniek van die man is niet zo origineel als hij zelf denkt. Zoals de website Snopes al rapporteerde: de tv-series Cheers en 3rd Rock from the Sun hebben hele afleveringen die op dit scenario zijn gebaseerd. In Cheers reageerde het meisje van de bediening zoals elke andere ober met gezond verstand zou doen: ze stelde voor dat ze, telkens dat de gast een briefje wegnam, zij een biertje in zijn gezicht zou flikkeren. Klinkt als een goed plan.