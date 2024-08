Deze pianocovers van Chilly Gonzales laten Drake nóg gevoeliger klinken

Chilly Gonzales heeft een plaat gedropt waarin hij de liedjes van zijn vrienden – waaronder Drake en Daft Punk – tot klassieke muziek omvormt. Other People’s Pieces is een collectie van prachtige pianoliedjes en zangmelodieën waarbij hij inspiratie put uit allerlei artiesten. De dikke synth uit Da Funk heeft nog nooit zo magisch geklonken, en het ondergewaardeerde refrein uit The Real Her krijgt eindelijk de aandacht die het verdient.

Ook horen we Gonzales een nummer van Beach House coveren, hij gaat aan de slag met een track van Weezer, en gooit hij twee liedjes van Lana Del Rey in de mix. Daarnaast maakt hij een eigen versie van Still D.R.E., C.R.E.A.M. en California Love. Het klinkt vrij gek, maar het is iets dat je zelfs op visite bij je opa en oma kan aanzetten. Luister er hieronder naar.