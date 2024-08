Deze pil beschermt je oren tegen gehoorschade, en is niet eens complete onzin

Het is zaterdagavond, je vertrekt zo naar de club. Voor je je deur uitstapt, controleer je nog snel: sleutels, portemonnee, smartphone mee? Check. En als je net zoals ik last hebt van lichte tinnitus, of dat net wil voorkomen: oordopjes? Het is nooit een pretje om die dingen in je oor te rammen wanneer je wat later net wil beginnen dansen. Maar er is nu eenmaal geen andere manier om suizende oren te voorkomen na een nachtje uit. Of wel?

Enter Soundbites, een revolutionaire pil die je gehoor beschermt. Gewoon inslikken voor je gaat feesten, en je oren zijn helemaal safe, man. Heel simpel, veilig en praktisch: je moet niks meenemen naar de club. Zodat je eindelijk met een gerust hart recht voor die Funktion 1 kan gaan staan.



Iedereen denkt dat binnenoorcellen sterven door fysieke schade, maar dat is niet zo. Wanneer je je oren blootstelt aan heftig lawaai, komen er vrije radicalen vrij in het slakkenhuis van je oor, en net zoals in de politiek zorgen die wel eens voor problemen. Ze verschijnen in massieve getallen en beginnen je oorcellen te stikken. Scary!

Daardoor kan het bloed niet meer circuleren, een beetje zoals bij een beroerte of hartaanval. Dat lees je goed, jouw liefde voor dreunende techno bezorgt je oren een soort hartaanval. De vrije radicalen komen vast te zitten, en dus besluiten ze als wraak je oorcellen te stikken, en hun zuurstof en voedingstoffen te stelen. Wat volgt is een vloedgolf aan binnenoorbloed: de tragische kamikaze van je binnenoorcellen.

Maar niet gevreesd, beste fucking-luide-muziek-luisteraar: Hearing Health Science (HHS), het Amsterdamse neurobedrijf achter Soundbites, heeft meer dan 30 jaar research achter de kiezen, en nu hebben ze het. De oplossing. Dus spits je oren.

In 2005 hebben een aantal heel knappe koppen de microvoedingstoffen vitamine A, C, E en magnesium met elkaar gemengd. Niet zomaar, maar in heel precieze verhoudingen. Het zijn allemaal antioxidanten, en je weet wat dat betekent. Nee? Dat zijn zowat de vetste vrije radikalenkillers, Call of Duty-style! De resulterende ACEMg-pil levert 30+ decibel bescherming aan je binnenoorcellen. Volgens HHS kan die voor oren doen wat tandpasta deed voor tanden. De eerste iPhone in de Nokia 3310-gehoorbeschermingswereld, zeg maar.

“Buitengewoon hé?” vraagt HHS ons. Ja zeker maar het klinkt vooral ook een beetje too good to be true.



“Zo’n pil klinkt inderdaad too good to be true. Toch is het niet helemaal onzin,” reageert Nathan Van der Stoep, assistent-hoogleraar Experimentele Psychologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd van hun Multisensory Space Lab, waar hij onder andere onderzoekt hoe onze zintuigen kunnen herstellen na gehoorverlies.

“Er zijn een aantal dierenstudies gedaan waarin het toedienen van antioxidanten dieren meer resistent hebben gemaakt tegen gehoorschade na langdurige blootstelling aan te hard geluid.” De Soundbites pil bevat dit soort supplementen, en zou volgens hem in theorie gehoorschade dus kunnen tegengaan of verminderen na te hard geluid. Maar: “een paar studies in mensen laten verbeterd herstel zien na acuut gehoorverlies, maar er is nog te weinig onderzoek gedaan om dit met zekerheid te zeggen.”

“Een pil tegen gehoorverlies is wat mij betreft erg interessant, en een veelbelovende richting van onderzoek, maar zeker geen vervanging voor het gebruik van oordoppen,” vervolgt hij. Dikke pech, denkt de oordopjesvergetende partyboy in mij. “Daarnaast zal de werking van de pil per persoon verschillen, waardoor het lastig wordt dezelfde dosis voor alle gebruikers voor te schrijven.” Dubbel pech.

Van der Stoep geeft me wel een heel goede reden om die oordopjes voortaan echt niet thuis te laten liggen: “Gehoorverlies heeft niet alleen invloed op het gehoor, maar ook op hoe de zintuigen samenwerken.” Concreet: hoe goed je kan horen heeft een invloed op hoe goed je kan zien. En dat kan serieuze gevolgen hebben. “Denk maar aan het verkeer, waarin we snel en efficiënt moeten kunnen reageren.”

“Een pil tegen gehoorverlies klinkt geweldig,” zegt van der Stoep. “Maar het zou misschien in de hand kunnen werken dat mensen minder bewust hun gehoor beschermen met reguliere methodes.”

Volgens hem is het eigenlijk vrij simpel: als je geen schade wilt oplopen van te hard geluid, zorg dan dat het geluid niet zo hard binnenkomt. Dat kan je doen door je volume lager te zetten, of in het geval van een nachtje uit: oordoppen in, of toch zeker verder van de speakers gaan staan. Ook HHS, het bedrijf achter Soundbites, adviseert “altijd oordoppen te gebruiken naast Soundbites in situaties waar dit noodzakelijk en praktisch is.”

“Wie weet blijkt in de toekomst een pil te kunnen bijdragen aan dit soort gehoorbescherming bij mensen, maar dat is nu nog te vroeg om te zeggen,” besluit van der Stoep. Kan iemand ondertussen een app maken die zegt wanneer ik geïntoxiceerd ben en mijn oordoppen thuis dreig te laten liggen?