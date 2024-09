Deze Pinkpop-bezoekers keerden Justin Bieber de rug toe

Een beetje gek: hoewel er dit jaar een stuk minder liefhebbers van gitaarmuziek rondhangen op Pinkpop dan voorgaande edities, zijn er misschien wel meer metalshirts dan ooit te spotten op het festival. Jonge fans van Justin Bieber hebben het terrein op zaterdag bijna compleet overgenomen, gehuld in Metallica-merchandise, met hier en daar ook nog een Iron Maiden- of Slayer-album op de kleding geprint. Ook de spullen die Biebs die dag verkoopt lijken uit een vervlogen hairmetaltijdperk te stammen. Een purist zou hier ter plekke sterven uit frustratie.

Op wat optimisten na, kunnen veel van de doorgewinterde Pinkpop-bezoekers dan ook weinig met de komst van Bieber. Zelfs Jan Smeets schrok zich een hoedje toen hij hoorde dat het tieneridool op zijn festival zou komen optreden: “Fuck you, dit kan niet waar zijn. Ik heb er stiekem van gedroomd om het Pinkrock te noemen, want ik ben gewoon een rockliefhebber.” Terwijl het hoge gegil van jonge meisjes oorverdovende hoogtes bereikt wanneer de show van Bieber begint, lopen andere natgeregende bezoekers richting de camping. We vroegen deze mensen waarom ze de headliner van deze editie niet wilden zien.

Videos by VICE

Charlotte (24) en Eline (28)

Noisey: Hey, gaan jullie nu al weg? Biebs is pas net begonnen.

Eline: Ja. Pinkpop is veel chiller zoals het ooit was: chille artiesten, een beetje relaxt, niet zulk jong publiek. Er is nu echt een ander volk hier en we voelen ons net wat groter dan al die kleine meisjes hier.

Charlotte: Justin Bieber heeft maar ook twee goede nummers. Dat is niet genoeg om hier te staan. Hij is niet Pinkpop-waardig.

Eline: Vorig jaar Red Hot Chili Peppers was bijvoorbeeld wél leuk.

Op zich is Justin wel leuk om naar te kijken, toch?

Charlotte: Niet per se, nee. Ik zou hem wel doen, maar…

Eline: Hij was ooit wel schattig toen hij bekend werd als baby van twaalf, maar nu is hij niet meer leuk.

Inneke (65) en Nico (53)

Noisey: Laat me raden: jullie zijn te oud voor Bieber?

Inneke: Ja en dit is onze muziek niet. We zijn meer van de seventies en sixties. Ik ben 65 jaar, hij is 53, dus een beetje mijn toyboy. Normaal zie je de oudere muziek wel terug op Pinkpop. Liever had ik nu Rammstein gezien, Bruce Springsteen, Tina Turner, Rolling Stones, The Mamas and the Papas, dat soort dingen.

Nico: Nu eis je wel wat hoor.

Inneke: Haha, maar dat is toch mooi? Justin Bieber is voor de jonge meisjes, minder voor ons. Normaal is er wat ouder publiek en dat vind ik wél leuk.

Robert (28) en Marie (25)

Noisey: Jullie lopen weg bij Justin? Waarom?

Robert: Het is niet uit protest.

Marie: Nou…

Robert: Nou, oké, er is echt niets leuks meer nu. Deze boeking is gewoon zonde van het geld eigenlijk.

Marie: Ze beloven Radiohead en Pearl Jam, en dan komen ze met Justin Bieber.

Robert: Als je ook ziet wat voor publiek het trekt, kinderen met ouders. Het is leuk als je jonge mensen wil aantrekken maar in dit geval is het geen relevant publiek voor wat Pinkpop is. Deze mensen komen volgend jaar niet meer terug. Gelukkig hebben we een eigen partytent op de camping.

Ian (23)

Noisey: Hey, waarom gaan jullie al weg?

Ian: Het regent.

Mones (32), wou niet herkenbaar in beeld

Noisey: Waar gaan jullie opeens heen?

Mones: Niet naar Justin Bieber. Hij zou niet op Pinkpop moeten staan, want het trekt heel veel mensen aan onder de achttien jaar. Het heeft ervoor gezorgd dat we vandaag in een soort trechter zijn terechtgekomen met allerlei leeftijdsverschillen.

Vriend van Mones: Stel een leeftijdsgrens in, man! Dit is gewoon gênant!

Mones: Ik heb minimaal acht kinderen zien flauwvallen, die vervolgens weggedragen moesten worden. Dat is voor die kids ook treurig. Pinkpop is meer richting de rock en zelfs Jan Smeets twijfelde over deze boeking, omdat het volgens hem niet bij Pinkpop past. Maar waarom doe je het dan? Je kan Pharrell neerzetten met N.E.R.D., die ouwe rockbeats. Dat vind ik leuk.

Floor (16) en Madelief (16)

Noisey: Waarom lopen jullie richting de uitgang?

Floor: Er is niets anders meer.

Madelief: Ik vind al die meiden die hier lopen te schreeuwen een beetje te ver gaan, dus liever gewoon niet, zeg maar. Ik vind Justin Biebers muziek niet echt leuk, want het wordt echt kapot gedraaid. De hele sfeer van de dag is nu wel een beetje verpest, je ziet alleen maar overal meisjes flauwvallen.

Floor: Ik vind het leuker als een muziekliefhebbers komen. Liever bands als Chef’Special, dat soort muziek.

Bart (57), David (42), Rosé (54) en Marck (51)

Noisey: Mannen, waarom blijven jullie niet even hangen voor de show van Justin?

Samen: (Onherkenbaar Vlaams geschreeuw)

Check festivals.vice.com om alles te lezen over festivals.