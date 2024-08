Deze ‘piramide’ uit Indonesië zou wel eens ouder kunnen zijn dan de Egyptische piramides

De piramides van Egypte zijn duizelingwekkend oud. In de tijd van Cleopatra waren ze al duizenden jaren oud. Maar nieuw onderzoek beweert dat een andere piramide ze misschien allemaal overtreft op het gebied van oudheid en daarmee mogelijk de geschiedenis van de menselijke beschaving herschrijft.

Een team onderzoekers zegt in een nieuwe studie dat Gunung Padang, een piramide in Indonesië, minstens 16.000 jaar oud is, ruwweg 10.000 jaar ouder dan de piramide van Djoser in Egypte, waarvan lang werd gedacht dat het de oudste ter wereld was.

De onderzoekers, afkomstig van een verzameling universiteiten en instellingen in Indonesië, zeggen dat Gunung Padang hierdoor “mogelijk… de oudste piramide ter wereld” is. De oude Egyptenaren zouden daarentegen ongeveer 5000 jaar geleden zijn begonnen met de bouw van de piramide van Djoser. Het nieuwe onderzoek geeft aan dat Gunung Padang een zeer complexe, prehistorische piramide is die “licht werpt op de bouwkundige capaciteiten van oude beschavingen tijdens het Paleolithicum”, ook wel bekend als de Steentijd.

Gunung Padang is een piramidevormige heuvel van terrasvormige aarde versierd met oude stenen, gebouwd op de top van een uitgedoofde vulkaan. Het is al lang erkend als een eeuwenoude plek, maar precies hoe oud is een kwestie van discussie. Volgens de meeste schattingen is het bouwwerk minder dan 2000 jaar oud, maar de Indonesische geoloog Danny Hilman Natawidjaja – een van de coauteurs van het onderzoek – beweert al langer dat Gunung Padang veel ouder is. Tien jaar geleden trokken Natawidjaja’s beweringen de aandacht van de toenmalige president Susilo Bambang Yudhoyono, die een taskforce oprichtte om de piramide te bestuderen, waar Natawidjaja deel van uitmaakte.

Natawidjaja’s beweringen zijn controversieel omdat ze suggereren dat een onbekende beschaving uit de Steentijd een monumentale piramide heeft gemaakt. “Mensen denken dat de prehistorie primitief was, maar dit monument bewijst het tegendeel,” zei hij in 2013. Sindsdien is het werk van het team stukje bij beetje onthuld. Vorige maand publiceerden ze een studie in het peer-reviewed tijdschrift Archaeological Prospection die concludeert dat de oudste delen van Gunung Padang 27.000 tot 16.000 jaar oud zijn, gebaseerd op een reeks tests waaronder elektrische weerstandstomografie, grondradar, seismische tomografie en kernbemonstering.

Met behulp van deze technieken, en geholpen door een aardverschuiving aan één kant van de structuur die volgens de onderzoekers een nieuwe en veel vroegere laag van de bouw van de piramide onthulde, concluderen de auteurs van het artikel dat Gunung Padang in fases werd gebouwd gedurende duizenden jaren. De auteurs leggen uit:

“Volgens de analyse is Unit 3, de oudste laag, naar schatting gebouwd tijdens het opmerkelijke tijdsbestek van 25.000 tot 14.000 jaar v. Chr. Na deze periode was er een onderbreking van 14.000 tot 7.900 v. Chr. voordat Unit 3 uiteindelijk werd begraven tussen 7.900 en 6.100 v. Chr. Opmerkelijk genoeg vond de bouw van Unit 2 ongeveer twee millennia later plaats, tussen 6.000 en 5.500 v. Chr. Een andere belangrijke onderbreking vond plaats tussen 5.500 en 2.100 v. Chr., gevolgd door de bouw van Unit 1 tussen 2.000 en 1.100 v. Chr. Tenslotte vond een intrigerende opgraving van Unit 2 en de daaropvolgende bodemvulling plaats tussen 1.393 en 1.499 n.C.”.

De onderzoekers schrijven dat “deze studie licht werpt op geavanceerde metselvaardigheden die teruggaan tot de laatste ijstijd” en “het conventionele geloof uitdaagt dat de menselijke beschaving en de ontwikkeling van geavanceerde bouwtechnieken pas opkwamen tijdens de warme periode van het vroege Holoceen of het begin van het Neolithicum, met de komst van de landbouw ongeveer 11.000 jaar geleden.” Ze zeggen eerder dat het bewijs van Gunung Padang aangeeft dat er al geavanceerde bouwtechnieken bestonden voordat de landbouw werd ingevoerd.

Natawidjaja en zijn co-auteurs schrijven dat er nog meer onderzoek nodig is om meer informatie over Gunung Padang boven water te krijgen en onderzoekers van over de hele wereld zullen zeker staan te popelen om de beweringen in het artikel onafhankelijk te beoordelen. Hoe dan ook, het is een fascinerende schets van hoe het menselijk bestaan er echt uitzag in de tijd voor de opgetekende geschiedenis.