Deze pizzarobot van 2,5 miljoen euro bakt weinig van pizza’s bakken

Terwijl de halve wereld gespannen de twittervete tussen Donald Trump en Kim Jong-Un volgt, die zomaar zou kunnen leiden tot een wereldwijde puinhoop, werkt een groep Italiaanse wetenschappers stilletjes aan een apparaat dat de wereld misschien een stukje aangenamer kan maken. Nee, het is geen next-gen militair wapen of een immens delicaat medisch apparaat: het is een robot van 2,5 miljoen die pizza’s leert bakken.

Professor Bruno Siciliano leidde de afgelopen vier jaar een robotica onderzoeksteam aan de Federico II Universiteit in Napels. Hij en zijn team van ingenieurs proberen een absurd dure robot pizzadeeg te leren kneden, gooien en beleggen als een (menselijke) professional. Het geld voor deze operatie is geïnvesteerd door het European Research Council en wordt door TheDailyTelegraph een gigantische geldverspilling genoemd.

RoDyMan, wat een afkorting is van Robotic Dynamic Manipulation, heeft sensoren in zijn hoofd waarmee hij zijn werkomgeving kan scannen en die voor een indrukwekkend coördinatievermogen zorgen. Hij heeft alleen moeite met één ding, wat helaas een cruciaal onderdeel is van pizzabakken: tot nu toe is het RoDyMan nog niet gelukt pizzadeeg op te gooien zonder het aan flarden te scheuren.

Hoewel RoDyMan ooit misschien een volwaardig pizzachef wordt, is dat niet het enige beoogde doel voor zijn vaardigheden. “Met zijn twee behendige handen met meerdere vingers is RoDyMan in staat om flexibele en kneedbare objecten zoals eten of kleding te bewerken. Ook kan hij ingezet worden in de medische wereld. Hij zou bijvoorbeeld operaties kunnen uitvoeren op zacht weefsel zoals spieren en huid,” aldus Siciliano tegen Research Italy, kort na de start van zijn project.

Siciliano trainde RoDyMan met de hulp van Enzo Coccia, een meester pizzabakker die een motion capture suit – een pak met meerdere sensoren zodat zijn bewegingen worden gedocumenteerd – droeg terwijl hij pizza’s maakte. De robot “keek” hoe Coccia te werk ging en imiteerde de bewegingen. “Ik draag een enorme verantwoordelijkheid, aangezien ik hem alles moet bijleren van de Napolitaanse pizza: hoe je het deeg moet vastpakken, de beweging die je maakt tijdens het omhoog gooien, de manier waarop je de textuur van het deeg beoordeelt, de precieze beweging tussen handpalm en duim en met twee handen leren werken,” schreef Coccia op zijn website.

Een Napolitaanse pizza. Foto van Nathan Hughes Hamilton

RoDyMan werkt hard aan zijn kneedtechniek, in de hoop het onder de knie te hebben tijdens zijn debuut op het Naples Pizza Festival in mei 2018. Er is één persoon die nu al aangeeft nooit een stuk pizza te eten van de robot: zijn geestesvader, Bruno Siciliano. “Ik ga nooit een pizza eten die gemaakt is door een robot,” vertelt hij aan Scientific American. “Het zal nooit de smaak hebben die een echte pizzabakker met zijn ziel erin zou stoppen.”