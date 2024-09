Deze plantaardige anticonceptie zou kunnen werken als mannenpil en als morningafterpil

De zoektocht naar een anticonceptiemiddel voor mannen duurt inmiddels al een hele tijd. Onderzoekers zijn al jaren bezig om een functionerend medicijn te ontwikkelen, maar dat is nog niet echt gelukt. De beste optie tot nu toe is Vasalgel – dierproeven hebben uitgewezen dat dit zou kunnen werken. Maar vorig jaar nog eindigde een baanbrekend onderzoek naar een mannelijk anticonceptiemiddel eerder dan gepland omdat deelnemers niet tegen de vervelende bijwerkingen konden, zoals stemmingswisselingen en acné.

Onderzoekers van de Universiteit van Californië in Berkeley zijn begonnen met het testen van een nieuwe methode. Het zit namelijk zo: sperma kan een eitje bevruchten dankzij een soort staartje dat zich in het eitje boort. Dit gebeurt wanneer het calciumkanaal in het sperma wordt geactiveerd als het dichtbij een eitje komt, en in aanraking komt met progesteron. De onderzoekers van UC Berkeley zeggen dat ze een manier hebben ontdekt om dit mechanisme, dat bekend staat als CatSper, uit te schakelen.

Videos by VICE

“Wanneer er sprake is van een hoog calciumgehalte binnen een cel, gebeuren er twee dingen. Allereerst verandert het de manier waarop het staartje van de spermacel beweegt, waardoor er een sterkere stuwkracht is. De cel heeft dat nodig om door het vrouwelijke reproductieve kanaal te bewegen en door de beschermende buitenlaag van het eitje te penetreren,” vertelt Melissa Miller, een van de auteurs van het onderzoek. “Ten tweede stimuleert het het loslaten van de enzymen die helpen om gaten in de buitenste lagen van het eitje te boren waardoor het sperma bij het eitje kan. Deze kettingreactie wordt bij mensen gestart door het hormoon progesteron.” Eerdere onderzoeken lieten zien dat afwijkingen in sommige CatSper-proteïnen in verband worden gebracht met onvruchtbaarheid.

We weten dat progesteron CatSper kan activeren. Onderzoekers wilden er daarom achter komen of er chemische verbindingen zijn die dat tegen kunnen houden. Ze kwamen erachter dat lupeol, een molecuul dat voorkomt in planten zoals olijven, mango’s en druiven ervoor kan zorgen dat spermacellen niet de boost krijgen die ze nodig hebben om een eicel te penetreren.

Deze ontdekking kan leiden tot een anticonceptiemethode die voor alle geslachten kan werken omdat het progesteron-activiteiten blokkeert. Voor vrouwen zou dit hetzelfde werken als de morningafterpil, al werkt dit alleen voor de bevruchting, of binnen zes uur na de seks. Bij mannen zou het ongeveer net zo werken als de pil. “Vergelijk sperma met een postbezorger. Het maakt niet of zijn busje onderweg kapot gaat of al bij het postkantoor – hij kan zijn post sowieso niet bezorgen,” vertelt Miller.

In tegenstelling tot de mannelijke anticonceptie-injectie die vorig jaar werd onderzocht, is er bij deze methode veel minder kans op negatieve bijwerkingen. Al is het onmogelijk om het zeker te weten “totdat we een medicijn hebben en we kunnen gaan testen,” legt Miller uit. “Maar een anticonceptiemethode dat werkt door CatSper tegen te werken is heel veelbelovend. CatSper komt alleen voor in spermacellen, waardoor er veel minder kans is op negatieve bijwerkingen.”