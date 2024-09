Deze playlist van Four Tet zit vol muziek uit de landen van Trumps inreisverbod

Four Tet deelt vandaag een playlist vol liedjes uit de landen waarvoor het inreisverbod van Donald Trump geldt. Hij vertelt op Twitter dat hij gisteren dacht aan zijn opnamesessies met de Syrische muzikant Omar Souleyman en daardoor geinspireerd raakte. Volgens de producer is zo’n samenwerking niet meer mogelijk na het inreisverbod dat in Amerika geldt.

De playlist bevat tot nu toe meer dan driehonderd liedjes, met onder meer muziek van Souleyman, de Iraanse muzikant Martik, Naji Barakat uit Jemen, en meer. Luister er hieronder naar: