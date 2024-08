Deze pornosterren verloofden zich onmiddellijk nadat ze een gangbang hadden gefilmd

Liefde is fantastisch, het is zweterig, het is sexy, het is raar, en het is voor iedereen anders. Vraag dat maar aan pornoster Brian Bond, die zijn vriend Mason Lear ten huwelijk vroeg direct nadat ze een gangbang hadden gefilmd met acht andere kerels.



Gay Star News schreeft dat Brian kort nadat de regisseur cut had geroepen knielde om Mason het volgende te vertellen: “dit is het einde van onze draaiperiode en ik kan je wel vertellen dat dit onze best dag ooit samen was. En dat zou ik graag opnieuw en opnieuw beleven, met slechts een enkel verschil. Ik wil dat je dan dit draagt.”



Mason zei meteen ja, en de twee zijn van plan om ook na hun huwelijk een open relatie te hebben.







Twitter van Brian Bonds

Brian deelde het nieuws via Twitter, and anticipeerde al op mogelijke commentaren op de manier waarop hij de grote vraag stelde. In een antwoord schreef hij: “Dit is hoe ik mijn toekomstige echtgenoot ten huwelijk wilde vragen, met mijn vrienden erbij na een gekke leuke tijd op het einde van een maand en een draaiperiode. Het kan me geen halve reet schelen wat conservatievelingen (of eender wie) ervan denkt. We hebben gestreden voor het recht om te mogen houden van en huwen met wie we willen.”



Zo gesteld lijken alle andere aanzoeken nogal saai. Nu maar hopen dat ze hun huwelijk livestreamen.

