Zijn het puppies of is het stracciatella-ijs?

Lijkt je hond op een croissant? Glanzend, rimpelig, goudbruin en lekker vet? Doen de kraalogen van je chihuahua je denken aan de bessen bovenop een versgebakken bosbessenmuffin? En hoe zit het met je labradoodle – denk je als je naar hem kijkt: “Mijn god, wat heb ik zin in een bucket?”

Zijn we helemaal gek geworden?

Misschien. Maar dat geldt ook voor Karen Zack. Het mediaproductiebedrijf uit Portland is een Instagram-sensatie geworden met haar collages over dieren en hun dubbelgangers in de vorm van voedsel. Ze plaatst foto’s van honden, muizen, kuikens en andere beesten – en hun eetbare tweelingbroers. Of nou ja, het voedsel waar ze het meest op lijken. Bereid je voor op gefrituurde kip en labradoodles. De honden lijken met hun gekrulde manen precies op de krokante gouden korst van een gefrituurde kip.

Oké, het is een beetje raar. Maar de compilatie ‘labradoodle of gefrituurde kip?’ van Zack krijgt meer likes dan een gemiddelde selfie. Haar opgekrulde puppy- of bagelfoto’s zijn ook gewoon schattig. Chihuahuas en muffins? Ge-wel-dig.

Maar wat bezielt iemand in hemelsnaam om collages te maken die rechtstreeks uit je ergste nachtmerrie lijken te komen? “Als ik van een afstandje naar de verzamelde beelden kijk, zie ik patronen die me doen denken aan andere dingen. In dit geval voornamelijk eten. Bij mijn eerste collage moest ik zo hard lachen dat ik het gewoon voor de lol ben blijven doen. Ik ben blij dat andere mensen er ook van genieten,” legt Zack uit.

En ze is niet de enige die een duidelijke overeenkomst ziet tussen een mopshond en log stuk brood. Talloze mensen zijn op dezelfde manier collages gaan maken met hun eigen bizarre bevindingen.