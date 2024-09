Deze quiz maakt van jouw persoonlijkheid een papieren doosje

Lsd-voorvechter Timothy Leary zat vaak met zijn hoofd in de wolken, maar waarschijnlijk had hij nooit voorzien dat zijn ideeën ooit de basis zou zijn van een clickbaiterige quiz. The Shape of Things van Kayla Mattes en Justin Seibert bestaat uit een website die door middel van 24 vragen je persoonlijkheid vaststelt. Vervolgens wordt er een vormpje gemaakt dat precies bij je persoonlijkheid past. Leuk om bijvoorbeeld op de schoorsteenmantel te zetten, maar tegelijkertijd help je door het maken van de quiz ook mee aan een tentoonstelling die in Kansas City in de Amerikaanse staat Missouri gehouden wordt.

De quiz schotelt je vragen voor als “welke outfit zou je dragen?” om je vervolgens een keuze te geven uit vier verschillende kevers. “Net als veel politieke peilingen, is onze data erg nauwkeurig maar helemaal niet betrouwbaar,” zegt het duo. “En om het allemaal een beetje luchtig te houden, hebben we ons laten inspireren door verslavend leuke dingen als de quizzen van Buzzfeed en horoscopen.”

Maar wat heeft dit alles met Timothy Leary te maken? “We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in zijn Interpersonal Circumplex, een door hem ontworpen systeem om de verschillende kenmerken van iemands persoonlijkheid in een cirkel te visualiseren. Dit hebben we als basis genomen voor onze eigen pseudowetenschappelijke persoonlijkheidsschaal die met behulp van de quiz wordt bepaald.”

Mattes en Seibert willen met de test laten zien dat de vele cijfers en grafieken die we door de media voorgeschoteld krijgen helemaal niet zo objectief zijn als we vaak denken. Zo komen er bijvoorbeeld verdacht veel introverte mensen uit hun test. Zelf denken ze dat dit een deel van hun eigen persoonlijkheid is die in de test is verwerkt. “Of misschien hebben we alleen nog mensen bereikt waarmee we goed kunnen opschieten, en dus waarschijnlijk ook qua persoonlijkheid veel op ons lijken,” zegt het duo.

Hoewel Mattes en Seibert al een heel jaar aan het project werken, is veel ervan gevormd naar aanleiding van de verkiezing van Donald Trump. “We denken dat die verleidelijke internetafleidingen alles te maken hebben met nepnieuws en filter bubbles. Uiteindelijk zijn we in de tentoonstelling allemaal een uniek gek vormpje. Het is erg abstract, maar we hopen dat de mensen die de expo bezoeken wat meer begrip gaan krijgen voor de ander.”

Het Interpersonal Circumplex van Timothy Leary

De verschillende patronen die uit de quiz kunnen komen

Zo krijg je je persoonlijkheidsdoosje aangeleverd

De laatste vraag van de quiz



The Shape of Things is nu te zien in Front/Space in Kansas City. Meer werk zie je op de website van Kayla Mattes en Justin Seibert. Op circumplex.us​ kun je de quiz zelf doen.