Een beroemde podcaster vertelt miljoenen luisteraars dat de Aarde plat is

Joe Rogan, presentator van de extreem populaire Joe Rogan Experience-podcast, heeft in de aflevering van 18 april bijna een uur lopen bekvechten met zijn vaste gast Eddie Bravo over of de Aarde plat is of niet. Een uur! Op een gegeven moment oppert Bravo – hij heeft een zwarte band in Braziliaans jiu-jitsu, en is een samenzweringstheorieën-fijnproever – de theorie dat “globalisten”, inclusief NASA en de Europese Ruimtevaartorganisatie, samenwerken om het idee van een ronde Aarde in stand te houden en zo de mensheid te onderdrukken. Daarnaast is hij van mening dat ze worden ondersteund door hun goddeloze volgelingen in de mainstream media.



Een korte samenvatting van hun gesprek:

Rogan: “Waarom kijk je niet naar alle mogelijkheden en blijf je continue hangen in complottheorieën?”

Bravo: “Nee. Nee. NASA kan foto’s maken – ze blijven altijd bij digitale animaties…”

Rogan: “Geef alsjeblieft antwoord op mijn vraag. Laat wat NASA doet er buiten en geef antwoord op mijn vraag. Waarom ga je altijd richting samenzweringstheorieën? Waarom overweeg je nooit de mogelijkheid dat…”

Bravo: “Te veel leugens. Te veel leugens.”

Rogan: “Maar Eddie het zijn niet allemaal dezelfde mensen.”

Bravo: “Ze zijn allemaal hetzelfde.”

Rogan: “Dus iedereen liegt?”

Bravo: “Ja, het is een wereldwijd ding. Ze zitten er allemaal bovenop.”



Bravo, die vaker “gek” wordt genoemd tijdens het weerleggen van Rogans tegenargumenten, is van mening dat mensen makkelijker gecontroleerd worden als ze geloven dat ze op een “bal” staan in plaats van een plat oppervlak.

“Je bevindt je op een bal,” zegt hij. “Je bent nergens. Probeer nergens heen te gaan. Blijf gewoon hier en ga aan het werk.”

De Aarde is, natuurlijk, rond en misschien wel de bekendste bewijs hiervoor is geleverd door de Portugese ontdekkingsreiziger Ferdinand Maggellan. Zijn bemanning is succesvol rond de wereld gevaren op hun reis tussen 1519 en 1522. (Magellan zelf is onderweg gestorven.)

Ondanks alles zijn er genoeg verhalen van voorstanders van de “flat Earth”-theorie: in juni 2016 liepen de gemoederen tussen een Canadese vader en de vriendin zijn zoon, die overtuigd is van een platte Aarde, zo hoog op dat er brand uitbrak toen iemand tijdens de discussie een bus met propaan in de openhaard gooide.

Een paar maanden eerder, in januari 2016, raakte de bekende wetenschapper Neil deGrasse Tyson in een “Twitter battle” verzeild met rapper B.o.B. over of de Aarde nu plat is of niet.

“Als je wilt denken dat de wereld plat is, succes er mee,” zei deGrasse Tyson later in The Nightly Show. “Maar als je denkt dat de aarde plat is en je andere mensen beïnvloedt en je ook nog eens een succesvolle rapper of zelfs een presidentskandidaat bent, dan wordt het gevaarlijk voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van burgers.”

Motherboard heeft NASA en de Europese Ruimtevaartorganisatie benaderd voor een verklaring of ze een rol, en zo ja welke, hebben gespeeld in het ons laten geloven dat we op een grote, ronde bal leven.