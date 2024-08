Deze ransomware eist naaktfoto’s in plaats van bitcoin

Al jaren persen criminelen slachtoffers uit door hun computers te vergrendelen. Ze beloven alle bestanden terug te geven als het slachtoffer wat crypto’s overmaakt – meestal bitcoin. Daar is sinds vorige week een variatie op: mensen moeten een naaktfoto opsturen.

Onderzoekers van het MalwareHunterTeam, een groep die zich specialiseert in het opsporen van ransomware, vond de zogenoemde nRansomware software afgelopen donderdag. De groep plaatste een screenshot van het besmettingsbericht.

“Your computer has been locked,” staat er. “After we reply, you must send at least 10 nude pictures of you. After that we will have to verify that the nudes belong to you,” met op de achtergrond foto’s van Thomas de Trein en een smiley die “FUCK YOU!!!” zegt in dikgedrukte letters. Het is nog niet duidelijk hoeveel computers zijn besmet of hoe serieus de dreiging is.

Het lijkt wel om echte malware te gaan. Het bestand, nRansom.exe, wordt door verschillende antivirusprogramma’s zoals VirusTotal and Hybrid Analysis geclassificeerd als kwaadaardig. Op Twitter zijn er ook berichten dat de ransomware is gespot. Motherboard heeft geprobeerd een virtuele machine te besmetten met de ransomware, maar is daar niet in geslaagd.

Het kan dus best zijn dat dit een geintje is, gezien het feit dat bestanden niet daadwerkelijk worden versleuteld, en MalwareHunterTeam heeft tegen Motherboard gezegd dat ze nog “geen bericht hebben van iemand die is besmet.” We hebben de hackers gemaild, maar nog geen antwoord gekregen.

Punt is: dit viel te verwachten. Hackers gebruiken al jaren malware om vrouwen te bespieden en foto’s te stelen. Dit is simpelweg het volgende station: afpersen zodat mensen zich vrijwillig blootgeven.

