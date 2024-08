Deze remix van ‘Time Flies’ van Lauhaus maakt tijd relatiever dan ooit

Lauhaus hoort bij Amsterdam als Sjaak Swart, duiven en het geluid van rolkoffertjes op de stoep. Ongeveer twintig jaar geleden (Time Flies, pun intended) – toen ik nog op dagelijkse basis mijn pampers bevuilde – betrad hij als dj het nachtleven van onze hoofdstad, en is daar sindsdien nooit meer echt weggegaan. Afgelopen weekend bracht hij via het label Lines (van Malbetrieb) zijn nieuwe track Time Flies uit, en wij hebben hier de remix van Olaf Stuut in première. Op 21 juli, aanstaande vrijdag dus, is de hele EP te beluisteren. Naast deze remix van Olaf Stuut, is daar ook werk van Taras van der Voorde op te horen. Zet tot die tijd deze hypnotiserende banger nog even aan.