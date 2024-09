Deze robot danst als een Chinese draak tijdens Nieuwjaar

De viering van het Chinees Nieuwjaar gaat gepaard met dansende draken die bijzondere dansmoves uitvoeren in ruil voor een krop sla. Tijdens de opvoering zorgt een groep mensen met stokken ervoor dat de draak van top tot teen in evenwicht blijft. De fascinerende bewegingen die uit die dans voortkomen inspireerden kunstenaar Fengyi Franklin Zhu om een kinetische sculptuur te maken. Het resultaat, A Ritual That Lasts Forever, bootst die dansbewegingen perfect na.

“Ik merkte dat de drakendans erg serieus genomen wordt en mensen de draak aanbidden om de fictieve krachten die hij heeft over de zee en de lucht,” vertelt Zhu aan Creators. “Bij het zien van de draken doen aanbidders symbolische wensen en hopen dat hij hen zal beschermen tegen droogte en voor voldoende water voor hun gewassen zorgt.”

Zhu gebruikte moderne materialen om het geheel na te bootsen. Hij merkte namelijk op dat het design van de draak een soort kruising is tussen negen verschillende dieren. Een os vormt het hoofd, maar de hoorns van een hert zie je er ook in terug. Hij ontleedde de vorm van de draak en gebruikte de verschillende dieren om met 3D-technieken de esthetiek na te maken. De bewegingen van de beesten wist hij met een programma te tracken, zodat hij die via zijn computer kon laten terugkomen in zijn installatie. Hij ontwikkelde zijn eigen algoritme zodat de negen robotarmen als een draak bewegen. “En op deze manier is de draak weer terug. Als mensen dichtbij komen, lijkt de robot heel sterk, maar van een afstand komt hij veel zachter en mooier over.”

