Deze robots gaan kapot aan de sleur van het dagelijks leven

Misschien heb je een hekel aan je baan, maar het kan altijd erger. Dat laat grafisch designer Michael Marczewski zien met zijn animaties van troosteloze robotbaantjes. Hoewel zijn animaties vaak een kleurrijke achtergrond hebben, zijn ze somber en routineus. Het robotleven is een opeenstapeling van saaie klusjes die maar niet ophouden: hout zagen, in een mijn werken of het dragen van batterijen. De robots voeren simpelweg hun klusjes uit, totdat het systeem stuk gaat en de robots op een pijnlijke manier aan hun eind komen. De korte film die Marczewski met de verschillende animaties maakte, heeft een logische naam: Vicious Cycle.

Bekijk meer werk van Michael Marczewski op zijn website en bekijk hier de making-of video.