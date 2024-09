Deze robots zijn de toekomst (van Duitse robotica)

Onderzoekers van het Duitse Onderzoekscentrum voor Kunstmatige Intelligentie (DFKI) zijn druk bezig geweest. Dat blijkt wel uit hun nieuwe overvloed aan futuristische video content. Uit het niets bracht het centrum niet minder dan 34 YouTube filmpjes uit op dinsdag, waarin ze baanbrekende werken presenteerden, van een menselijk exoskelet, tot Marsrovers tot robotachtige bidsprinkhanen.



We selecteerden een paar van de coolste concepten en platforms van de laatste uploadgekte van DFKI en zetten het in een lijstje; het is een intrigerende blik op het werk van een van de grootste AI onderzoeksorganisaties ter wereld.



Op afstand bedienbare humanoids



Deze robot, die in Duitsland staat, wordt op afstand bestuurd door een onderzoeker, die zich in de Russische stad Magnitogrosk bevindt. Dit doet hij met een door DFKI ontwikkeld AILA/CAPIO exoskelet. Onderzoekers hopen het 15 kilo zware pak en de op afstand bestuurbare humanoïde te gebruiken om mensen te vervangen in gevaarlijke omgevingen. Zoals bijvoorbeeld een natuurramp of in de ruimte. Kijk hier het volledige filmpje.



De EO Smart Connecting Car



Video: DFKI Video



Met zijn roterende wielassen en het vermogen om zich aan te sluiten aan andere auto’s om energie te besparen, is de EO Smart Connecting Car het type voertuig dat je zou verwachten in een super-efficiënte sci-fi utopie.



De auto is een goede optie voor mensen die moeite hebben met parkeren. Maar het is moeilijk om je voor te stellen hoe deze polonaise op de snelweg in de praktijk werkt. Wat als iemand in het midden plotseling ergens anders heen moet?



Sprinkhaanrobots voor het onderzoeken van de maan



Voor het LIMES experiment van DFKI, wat staat voor ‘Learning Intelligent Motions for Kinematically Complex Robots for Exploration in Space, is deze sprinkhaanachtige robot ontworpen. De robot moet worden gebruikt voor buitenaards onderzoek. “In de toekomst moeten op buitenaardse missies bodemmonsters worden genomen van gebieden die moeilijk te bereiken zijn, of moet de infrastructuur worden samengesteld en onderhouden op ruwe en ongestructureerde oppervlakken van hemellichamen,” aldus het projectteam.



De sprinkhaanrobot LIMES. Beeld: Marc Manz, DFKI GmbH

Hier is een animatie van het volledige concept.

Het landingssysteem StarTiger



Video: DFKI Video

Aanschouw tenslotte de testvlucht van het landingssysteem StarTiger, inclusief een geweldige soundtrack. Het systeemis ontwikkeld in samenwerking met de European Space Agency (ESA) en heeft wat weg van het Air Crane-mechanisme dat werd gebruikt om NASA’s Curiosity-rover te landen op Mars, maar dan de miniatuurversie. In het licht van de recente crash van de Europees/Russische Marslander Schiaparelli, is het een geruststelling om te weten dat een volgende generatie van planetaire landingssystemen van ESA al wordt ontwikkeld.