Freerk Wieringa verandert je in een menselijke robot

Sciencefictionfilms als Iron Man en District 9 worden bijna realiteit in de installaties van Freerk Wieringa. De kunstenaar smeed mechanische pony’s, honden en gorilla’s, maar vooral ook ‘menselijke’ robots. Freerk is afgestudeerd als beeldhouwer aan de kunstacademie ArtEZ in Arnhem, waar hij al sculpturen maakte van staal. Tegenwoordig richt Freerk zich vooral op robotica.

Op het kunst- en technologiefestival Gogbot lijkt het alsof je een stapje in de toekomst zet. Freerk laat hier zijn project Androïde / Humanoïde zien, een robotsculptuur die de relatie tussen mens en robot onderzoekt. Het bestaat uit een tweedelige interactieve installatie van een robot (een avatar) en een exoskelet, een soort ‘robotpak’. Bezoekers mogen het exoskelet aantrekken waardoor ze zelf, als het ware, in een robot veranderen. Het skelet is gesmeed van metaal, waardoor degene die het pak draagt beweegt als een robot. In de expositie staat het draagbare exoskelet naast een andere sculptuur, de ‘echte’ robot, die de bewegingen van de bestuurder in het pak kopieert. Op deze manier kan de bestuurder de robot laten communiceren met andere bezoekers.

Maar bang zijn dat je verbrijzeld wordt door de robot hoeft niet. Het mechanisme in de robot heeft nét genoeg kracht om te bewegen en lichte dingen op te pakken, vertelt Freerk. Je buurman ermee in elkaar slaan of de wereld ermee veroveren zal niet lukken. “Het zou kunnen qua software,” begint Freerk, maar veiligheid gaat boven alles. “Je moet er bovendien echt voor getraind zijn. Je kan ook niet iedereen in een heftruck zetten en verwachten dat dat goed gaat.”

Sciencefictionfilms zijn zeker een inspiratiebron, maar wat Freerk écht interessant vindt is de band tussen mens en robot in de echte wereld. Zijn installatie Androïde / Humanoïde haalt het menselijke naar de robot en het robotische naar de mens. De kunstenaar vertelt dat de mens tegenwoordig nog erg verbonden is met het lichaam, maar dit kan in de toekomst zomaar veranderen, bijvoorbeeld door implantaten in het lichaam. Volgens Freerk kan een exoskelet dit besef verbreden.

In de opstelling op Gogbot staan het exoskelet en de avatarrobot naast elkaar, zodat de bestuurder zich kan verplaatsen in de robot. Maar Freek vertelt dat één van de sculpturen zich in principe ook aan de andere kant van de wereld kunnen bevinden, als de twee sculpturen via het internet verbonden worden. In dit geval zou Freerk de persoon in het exoskelet wel een Virtual Reality bril opzetten, waardoor de bestuurder het gevoel zou hebben dat hij door de ogen van de avatarrobot kijkt en misschien wel écht een idee krijgt hoe het is om een robot te zijn.

