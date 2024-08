Deze ruimtesla groeit gewoon op Antarctica zonder aarde

De salade die je hierboven ziet is verbouwd in een nieuwe kas op Antarctica: het meest onherbergzame continent op de aarde. Het lukte de wetenschappers van het Duitse DLR Institute of Space Systems om vier kilo groente – 70 radijsjes en 18 komkommers – te kweken zonder dat daar aarde aan te pas kwam en het buiten buiten -21℃ was.

Het barre poolklimaat en het hightech kweeksysteem moeten de omstandigheden nabootsen waarin astronauten eten moeten verbouwen op de maan of Mars.

Het project, dat EDEN-ISS heet, ging in december 2017 van start in samenwerking met het Alfred Wegener Instituut, het Helmholtz Center for Polar, Marine Research (AWI) en verschillende andere internationale groepen.

“Afgelopen weken hebben we veel geleerd over het verbouwen van planten op een zelfvoorzienende manier. Dit laat zien dat Antarctica een ideale plek is voor ons onderzoek,” zegt projectmanager Daniel Schubert in een verklaring op de DLR-website.

Naast dat er getest kan worden hoe groenten op de maan of Mars groeien, kan deze manier van telen ook boeren in landen met een moeilijk klimaat helpen.

Afbeelding: DLR

Schubert verwacht dat ze vanaf mei met enige regelmaat kunnen oogsten. De kas moet dan volledig werken en kan er wekelijks vier tot vijf kilo verse groenten produceren.

En blijkbaar smaken de ruimteplanten niet eens zo slecht.

“De groenten smaken alsof ze vers uit de tuin komen,” zegt stationsmanager Bernhard Gropp op de DLR-website. “Het was bijzonder om de eerste verse salade op Antarctica te eten.”