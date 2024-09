Deze rumflessen zijn volledig uit de Noordzee gevist

Een milieuramp van middelgrote omvang is niet bepaald een reden om flessen drank open te trekken. Naar de fles grijpen, dat misschien wel, maar dat is dan weer niet zo constructief. Eerder dit jaar viel er een container vol etiketten van Coca-Cola van een vrachtschip en die spoelden vervolgens aan op Texel. Het plastic werd gejut en nu is het de dop van een fles Fitzroy Premium Navy Rum, waarvan het glas ook uit de Noordzee gevist is.

“We zijn een reclamebureau en we vechten weleens met ons karma,” zegt Marnix Tiggeloven van Fitzroy. Het reclamebureau uit Amsterdam werkt al lang voor drankmerken en ze merkten dat die weinig met duurzaamheid doen. “En toen dachten we: laten we kijken of we zelf wat verandering in die industrie kunnen brengen.” Zo ontstond het idee voor een eigen rumlabel zonder winstoogmerk, maar wél met een duurzame fles. Daarvoor werken ze samen met Jut een Product – een initiatief van Studio Eric Klarenbeek, Maartje Dros en Jesse van Overmeeren dat aangespoeld plastic hergebruikt – en een bedrijf dat glas uit de Noordzee vist en het omsmelt. “De eerste lading plastic bestond toevallig uit etiketten van Coca-Cola. Dat is grappig omdat rum natuurlijk vaak met cola wordt gedronken, maar ook omdat het zo’n groot merk is waarvan de spullen in de zee terecht zijn gekomen,” zegt Marnix.

Het idee van de duurzame rumfles is uitgewerkt volgens het principe ‘From Waste to Wasted’, wat Marnix uitlegt als “veel drinken en daarmee tegelijkertijd de Noordzee schoonmaken.” Op de fles zitten geen etiketten, dus kun je hem later nog als waterkaraf gebruiken. De illustraties zijn gemaakt door Corkville, een tattookunstenaar uit Deventer, in de stijl van oude zeemanstattoos waarin de gevolgen van overconsumptie naar voren komen. Zo zie je bijvoorbeeld een obese zeemeermin of de mythische kraken – een knipoogje naar een ander rummerk – die tegen plastic vecht.



En dan is er natuurlijk nog de hamvraag: smaakt het een beetje? Voor de rum heeft Fizroy samengewerkt met E&A Scheer uit Amsterdam. Volgens Marnix is de blend van drie soorten rum goed om puur te drinken en als Dark ’n Stormy, “daar hebben we de rum speciaal op laten blenden.” Fitzroy Premium Navy Rum is in een gelimiteerde oplage van driehonderd flessen uitgebracht. Het is de bedoeling er in de toekomst meer edities uitkomen, met doppen van net datgene dat dan weer op de stranden is aangespoeld. Natuurlijk is de impact van wat flessen rum niet supergroot, maar je weet in ieder geval dat de Noordzee een stukje schoner wordt met iedere borrel die je drinkt.

