Deze schilderijen zijn met een machine recht uit iemands brein getrokken

Wat als een hersenscan je diepste, duisterste of mooiste herinneringen omzet in beelden? Dan wordt het bijzonder eerlijke kunst. De studio Random Quark liet mensen daarom aan emotionele momenten uit hun leven denken, terwijl ze hun brein scanden. Met hun ogen dicht en een EEG-headset op zaten de proefpersonen in een geluidloze, donkere kamer terwijl ze zo’n dertig seconden dachten aan een vrolijke of verdrietige herinnering. Met de data maakte de studio een unieke vingerafdruk van die hersenkronkels.

“Saatchi & Saatchi Wellness benaderde ons en wilde dat we een manier zochten om emoties op een intuïtieve manier weer te geven,” vertelt Tom Chambers, de medeoprichter van random quark, aan Creators. “Ze wilden dat we lieten zien hoe iemand zich voelde, dus we onderzochten manieren om emoties te meten en uit te beelden.”

Door de grijze massa slechts een halve minuut te scannen, kan Random Quark al zien wat voor emoties een herinnering oproept. Het resultaat is een fascinerend digitaal kunstwerk dat Mindswarms heet. De hersenactiviteit werd omgezet in hypnotiserende beelden van vreugde, verdriet, liefde, woede, angst, afgunst en verrassing. Deze emoties krijgen elk een eigen kleur. “Als de persoon in kwestie nadenkt over de geboorte van zijn dochter, zijn de twee voornaamste emoties bijvoorbeeld vreugde en liefde. De twee kleuren van deze emoties zijn in de andere werken hetzelfde, maar het patroon is nooit hetzelfde. De hersenactiviteit is per persoon altijd anders.”



Ontdekken dat mijn tumor weg is (liefde en verrassing).

De data wordt omgezet in zwiepende bewegingen, die doen denken aan een zwerm vogels in de lucht. “Elk onderdeel heeft een eigen identiteit en beweegt op zijn eigen manier. De data is eigenlijk een soort organische tv-ruis.”



Mijn moeder haar hersens werden geopereerd (angst en afschuw).

Helaas is een EEG-scanner nog altijd een lomp gedrocht en niet iets wat je doodleuk thuis hebt staan. Deze scans zelf maken kun je dus voorlopig wel vergeten. Maar random quark gelooft er dat ze met het project werken aan een toekomst waar machines kunnen reageren op menselijke emoties en waarbij kunst die emoties communiceert naar de buitenwereld.

Ik vroeg mijn lief ten huwelijk (liefde en angst).

Mijn jeugd in ons vakantiehuisje in Spanje (liefde en vreugde).

