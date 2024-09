Deze scholieren sprokkelden hun eigen minimuseum bij elkaar

Kunst kijken is leuker en makkelijker dan je denkt. Tijdens de Nationale Museumweek is er op Creators extra veel aandacht voor kunst die je – je raadt het al – in het museum kan bekijken. Er zijn werkelijk o-ver-al musea waar veel leuks te beleven is. Je hebt echt geen reden meer om je reet niet linea recta naar het museum te bewegen.

‘Interesse bij jongeren voor musea loopt terug,’ luidde een krantenkop van de Volkskrant in 1997. ‘Ook als het museum seks toont blijven jongeren weg‘, vermeldde Trouw, want ‘Naar het museum en theater ga je als je moeder het vraagt‘, aldus NRC vorige maand. Het is duidelijk, al ruim twintig jaar lang lukt het musea niet om de jeugd te enthousiasmeren om in een daarvoor bestemd gebouw naar kunst te kijken. Dat is jammer, want kunst ervaren is meer dan op een bloedhete vakantiedag urenlang door je ouders meegezeuld worden door een Renaissancekunstmuseum in het Portugese binnenland.

