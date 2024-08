Deze schrijfster deed onderzoek naar poker voor een boek en won binnen een jaar 86.400 dollar

Dit stuk verscheen eerder op VICE US.

De meesten van ons dromen erover om onze doorsnee, deprimerende baantjes op te zeggen en net zo succesvol te worden als Dré Hazes of Cardi B, hoewel we diep van binnen weten dat dat niet voor ons is weggelegd. In tegenstelling tot die grote talenten moeten wij het doen met een baantje in een bar, een winkel – of, goed, een baantje als schrijver op het internet. Maar er is een vrouw die bewijst dat je geen aangeboren, bovenmenselijke vaardigheden nodig hebt om je alledaagse saaie leventje in te ruilen voor iets dat veel spannender is. Ze laat zien dat je, met een klein beetje hard werken en een klein beetje geluk, rijk kunt worden met iets waar je helemaal niets vanaf weet.

Deze heldin, onze hoop in de duisternis, is Maria Konnikova. Ze werkt voor de New Yorkeren bedacht dat ze eens een boek ging schrijven over de professionele pokerwereld. Ze leerde de kneepjes van het vak van Erik Seindel, een professioneel pokeraar die al meer dan 34 miljoen dollar heeft gewonnen. Hij liet haar zien hoe professioneel pokeren werkt en hielp Konnikova om haar eigen pokercarrière te beginnen.

Toen ze begon, had ze maar weinig ervaring met het kaartspel. Ze speelde eerst met kleine bedragen van 20 à 40 dollar, en won nooit heel veel, aldus Poker News. Later, met de hulp van Seidel, werd ze beter. Ze speelde voor hoge bedragen tegen ervaren spelers in serieuze casino’s in Las Vegas, en eindigde in behoorlijk wat rondes als winnaar, waarbij ze huiswaarts keerde met prijzen van rond de 2000 dollar. Niet veel later speelde ze bij grote pokertoernooien.

En alsof dat al niet genoeg was, won ze laatst een grote hoofdprijs – minder dan een jaar nadat ze voor begon met pokeren. In januari, bij een nationaal kampioenschap in de Bahama’s, versloeg ze 230 andere spelers, werd ze eerste, en won ze 86,400 dollar. Met een spelletje dat ze alleen maar was begonnen als experiment voor een boek.

Volgens Poker News verdient Konnikova nu zo fucking veel geld dat ze het schrijven voorlopig even opzij schuift. Ze stelt het boek uit naar een later moment en laat zich helemaal gaan in de wereld van professioneel poker. En blijkbaar was dat een goede beslissing – ze won laatst 57,519 dollar bij een toernooi in Macau, waar ze tweede werd. Nu is ze in Monaco, waar ze 25,000 dollar inzette bij een toernooi waar ze miljoenen kan winnen.

Maria Konnikova heeft gedaan waar we allemaal van dromen. Ze is gestopt met werken en deed een poging om het te maken met een of andere dubieuze hobby waar ze totaal geen ervaring in had. Het lukte, en nu is ze ongelofelijk rijk. Daarmee is Konnikova een inspiratiebron voor ons allen. Ik weet niet wat jullie nu gaan doen, maar ik ga nu direct leren hoe ik Texas Hold ’em moet spelen.

