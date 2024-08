Deze sekswerkers vechten tegen discriminatie op Instagram

Een groep sekswerkers heeft de krachten gebundeld tegen Facebook en Instagram, omdat die bedrijven accounts zonder uitleg verwijderen. Ongeveer tweehonderd acteurs en modellen ondertekenden een brief aan Facebook, waarin ze het bedrijf vragen om het probleem aan te pakken.

“Er zijn acteurs die verwijderd werden omdat ze een foto van hun pas geverfde teennagels online hebben gezet,” zegt Alana Evans, voorzitter van de Adult Performers Actors Guild (APAG), een vakbond die pleit voor de rechten van professionals in de seksindustrie. “Mensen werden onnodig gerapporteerd en verwijderd door Instagram.”

James Felton, de juridisch adviseur van APAG, schreef op 22 april in een brief aan Facebook:

“De afgelopen maanden werden zonder uitleg Instagram-accounts van bijna tweehonderd sekswerkers verwijderd. Ook nu nog komen er elke dag sekswerkers naar ons toe met klachten. In de meeste de gevallen was er geen naakt te zien op de foto’s. Toch lijkt het erop dat de accounts werden verwijderd omdat ze van sekswerkers waren.

Pogingen om erachter te komen waarom de accounts werden verwijderd waren zinloos. De acteurs werd gevraagd om foto’s van hun naam te sturen, om te kunnen verifiëren dat de accounts daadwerkelijk van hen waren en niet waren aangemaakt door fraudeurs. Die foto’s hebben ze gestuurd, maar er is nooit antwoord gekomen.”

In de brief wordt verder opgemerkt dat sommige beroemdheden, zoals Kim Kardashian, de richtlijnen van Instagram schenden door foto’s van zichzelf te plaatsen “in verschillende mate van naaktheid.” Maar voor hen heeft dat geen gevolgen. De brief noemt met name de foto’s van Kourtney Kardashian, waarop de beroemdheid voor het grootste gedeelte naakt is, maar precies zo gepositioneerd is dat haar borsten bedekt zijn. De richtlijnen van Instagram verbieden naaktheid, waaronder “geslachtsgemeenschap, geslachtsdelen, close-ups van volledig naakte billen en vrouwelijke tepels.”

Felton stuurde op 30 april opnieuw een brief, omdat Facebook niet had gereageerd op de eerdere.

“Als de directeurs van Instagram geloven dat dit probleem gewoon zal verdwijnen, denk dan alsjeblieft nog eens na,” schreef hij. “Als jullie niet willen reageren, zullen we de juridische route nemen.”

Ik vroeg Instagram naar een reactie op de brieven van APAG en Felton, en kreeg van een woordvoerder deze e-mail terug: “We reageren op geldige wettelijke verzoeken, maar geven geen commentaar op specifieke gevallen.”

Op het moment dat dit artikel gepubliceerd wordt, heeft Felton nog steeds geen antwoord ontvangen. In de gebruikersvoorwaarden van Instagram staat dat gebruikers ermee instemmen af te zien van hun recht om deel te nemen aan een groepsvordering. Ik vroeg Felton welke juridische route hij bedoelde in zijn brief van 30 april, en hij zei: “Ik denk dat de wettelijke route die van arbitrage is. Een advocaat die bedreven is in groepsvorderingen zou misschien een andere conclusie trekken, maar ik denk dat we arbitrage moeten nastreven.”

APAG moedigt leden uit de seksindustrie aan om een online formulier in te vullen, zodat ze kunnen beschrijven hoe de platforms hen hebben geblokkeerd of verbannen. Felton en Evans zeggen me dat ze al ongeveer vijfhonderd gebruikersnamen van sekswerkers hebben verzameld die denken dat ze onterecht van Instagram zijn verwijderd.

Samantha Squirt, een van de sekswerkers die is verwijderd van Instagram, vertelt me via Twitter dat haar account privé was en er geen tepels, schaamlippen of iets anders dat als 18+ beschouwd kan worden op stonden. Ze verhulde niet dat ze sekswerker is en zette er links op naar haar eigen website en een webcamsite, maar beweert dat ze nooit de gebruikersregels van Instagram heeft geschonden.

“Geen mail, geen contact of wat dan ook [van Instagram] om me te vertellen waarom ik ben verwijderd,” zegt ze. “Het is onmogelijk om met een levend mens te spreken. Je krijgt alleen bots te pakken.” Ze vraagt zich af waarom accounts van Brazzers en Playboy wel mogen blijven, terwijl individuele personen worden verwijderd. “Ik snap het niet. Als mensen snappen dat ik een sekswerker ben, ik geen naaktfoto’s plaats en gewoon mijn business een beetje probeer te helpen, wat is daar dan mis mee?”

Davey Harlot, een andere sekswerker die in de brief wordt genoemd, vertelde me via Twitter dat haar account een paar maanden geleden schijnbaar willekeurig is verwijderd. Ze doet mee met deze actie “omdat het dom is om iemands account te verwijderen omdat diegene zichzelf promoot.”

Suz Ellis, een seksschrijver en -model die ook in de brief wordt genoemd, vertelde me in een mail dat zij meedoet omdat ze vindt dat de servicevoorwaarden van Instagram te vaag zijn en oneerlijk worden toegepast. Haar eerste Instagram-account was gewijd aan body-positivity en werd in 2015 verwijderd. In 2018 werd haar Instagram-account over seksverhalen ook verwijderd. Op dat moment had ze 14.000 volgers. Ze vocht de beslissing aan, waarna Instagram haar account nog drie keer herstelde en weer verwijderde. Elke keer probeerde ze het account ‘schoon te maken’ en moest ze maar raden waarom hij nu weer was verwijderd.

“De accounts van sekswerkers (of ze nu kleren aanhebben of niet) worden verwijderd, terwijl andere gebruikers, zelfs als ze geverifieerd zijn, bijna-naaktfoto’s plaatsen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken dat ze worden verwijderd,” zegt Ellis. “Die gebruikers en sekswerkers maken en posten dezelfde soort content, maar alleen de mensen die zichzelf identificeren als sekswerkers en hun content via pornosites verkopen worden verwijderd.”

Volgens TechCrunch kondigde Instagram in april tijdens een besloten sessie met de pers aan dat ze van plan zijn om seksueel suggestieve berichten “die ongepast, maar niet in strijd met de communityrichtlijnen zijn” minder zichtbaar te maken. Sekswerkers blijven worstelen om hun social media-accounts online te houden – zelfs als ze zich aan de regels van de platforms houden.

Sites als Twitter zeggen dat ze zich niet oneerlijk op een hele industrie richten en dat ze alleen hun richtlijnen naleven. Maar als sekswerkers accounts maken die daarna – ongeacht hoe goed ze zich aan de regels houden – verwijderd worden, hebben ze geen platform meer en kunnen ze zich slechts afvragen wat ze fout hebben gedaan.

In maart ontmoette VICE pornoster Riley Reid, wiens Instagram-account op dat moment net was verwijderd. Reid zei dat ze niet wist waarom hij was verwijderd, aangezien ze geen porno of naaktfoto’s online zette. Ze ging ervan uit dat mensen haar content onterecht rapporteerden.

Vooral op Instagram lijken de regels willekeurig en oneerlijk te worden toegepast. Gebruikers weten hoe ze regels als ‘geen vrouwelijke tepels’ moeten omzeilen, maar zelfs als ze de regels volgen, worden ze soms verwijderd.

Vorig jaar werd FOSTA/SESTA in de Verenigde Staten aangenomen. Het is een wet die bedrijven als Facebook aansprakelijker stelt voor wat gebruikers op hun platforms doen en richt zich specifiek op seksuele berichten, die mogelijk “prostitutie uitlokken”. Sindsdien merken sekswerkers dat vrijwel elk online platform in het beste geval onbetrouwbaar is, en in het slechtste geval ronduit vijandig tegenover hun bestaan staat.

Zowel Evans als Felton vertellen me dat het doel van deze brieven niet is om Facebook voor de rechter te slepen, maar om een antwoorden te krijgen op de vraag waarom deze accounts verwijderd worden en hoe we ze weer terugkrijgen?

“We hopen dat Instagram zegt: je hebt gelijk,” zegt Felton. “Vergeet het geld, we gaan deze accounts gewoon weer online zetten.”