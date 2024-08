Deze skiënde robots bewijzen dat er nog hoop is voor de mensheid

Wanneer de dag is aangebroken dat een leger aan woeste, glimmende robots besluit de mensheid uit te roeien, en de botten van ieder mens op aarde met hun robotvuisten in één klap te verpulveren tot stof, besef dan dat je het al lange tijd aan zag komen, en dat je nooit iets hebt gedaan om het te stoppen.

Er is een tijd geweest waarin je had kunnen doen wat juist was, een tijd waarin je hun technische vooruitgang nog had kunnen tegen houden. Een tijd waarin het lot van de mensheid nog niet in de handen van robots lag. Toen robots pizza aan je deur afleverden, je rondreden in een Uber en al je wensen vervulden vond je het allemaal prima. Ondertussen werden diezelfde robots steeds slimmer en ingenieuzer, en begonnen ze door te krijgen dat ze sterker en intelligenter waren dan onze menselijke lichamen, tot ze uiteindelijk beseften dat ze de wereld konden overnemen door ons te vernietigen.

Videos by VICE

Gelukkig is het nu nog 2018 en hebben we nog wat tijd. Uiteraard doet die video van een robothond die een deur opent ons iets te veel denken aan die ene aflevering van Black Mirror, maar maak je geen zorgen. Voor nu zijn wij, mensen, nog altijd superieur ten opzichte van machines. Check anders zelf even deze video om jezelf gerust te stellen:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=9-mwXX0Tn2Y

Terwijl de beste atleten ter wereld afgelopen maandag druk bezig waren met bepalen wie het beste is in curling, of wat voor sport dan ook, probeerde een groep robots driftig van een nabijgelegen berg te skiën, en faalde daar grandioos in.

De onofficiële Olympische wedstrijd heette ‘de Ski Robot Challenge’ en bestond uit acht teams met elk hun eigen gebouwde robot, volgens Gizmodo. Elk team moest een tweebenige robot van minstens 51 centimeter hoog bouwen. Ook moest er een ingebouwde accu in zitten. De robot werd vervolgens naar beneden geduwd, met de hoop dat hij eigenhandig om de vlaggen zou slalommen. Er was van tevoren trouwens niet afgesproken dat alle robots eruit moesten zien als die ene Casanova bot uit de jaren tachtig, al leek dat misschien wel zo.

In een compilatie op Youtube kun je het evenement terugkijken en de robots in stukjes zien breken, over vlaggen zien tuimelen en zien spartelen nadat ze vol op hun robotsnufferd zijn gegaan.

Natuurlijk faalden niet alle robots zo glansrijk. Een paar van hen kwamen heelhuids beneden en eentje, genaamd TaekwonV geproduceerd door Minirobot, won zelfs een prijs van 8080 euro.

Op een dag zal een van de robots uit bovenstaand filmpje dit artikel lezen en me genadeloos martelen voor mijn schofferende opmerkingen over die ‘domme robots’. Tot die tijd lijkt het mij een goed idee om de video te bekijken en voor één keer een heilig vertrouwen te hebben in de mensheid.