Deze slager redde zijn eigen leven met een enorme bevroren bloedworst

Een paar jaar geleden werd de Engelse pers gek door de vraag of bloedworst een superfood is.

We konden er toen smakelijk om lachen. Gestold varkensbloed kan echt niet even gezond voor je zijn als de door Goop aangeraden geniale gojibessen en dat goddelijke chiazaad. Toch lijkt de Daily Mail wel een beetje gelijk te krijgen. Bloedworst heeft namelijk wel superkrachten. Levensreddende superkrachten zelfs.

Afgelopen maand wilde de zeventig jaar oude slager Christopher McCabe wat botten voor een klant uit zijn inloopvriezer pakken. Maar het noodlot sloeg toe; hij kwam vast te zitten in de vriezer doordat een windvlaag de deur dicht gooide.

De temperatuur in zo’n professionele vriezer ligt een stuk lager dan die van de huis-tuin-en-keukenvariant, namelijk op -20 graden Celsius. Zo’n lage temperatuur zou een mens fataal kunnen worden in ongeveer een uur. En hij kon ook geen alarm slaan omdat de alarmbel vastgevroren zat.

McCabe vertelt aan The Independent wat er door hem heenging op dat moment. “De moed zakte me in de schoenen. Ik dacht, ik moet mezelf naar buiten rammen. Want ik wist dat niemand me zou horen als ik om hulp zou roepen.”

Hij bedacht snel een plan en ging op zoek naar iets waarmee hij op de alarmbel kon inslaan. Rundvlees was te glad en het stuk lam dat er lag was te groot. Dus werd het een cilindervormige bloedworst.

Aan de BBC vertelde McCabe: “De worst had de juiste vorm. Dus gebruikte ik dezelfde techniek om de deur in te rammen als de politie. Dat ding was stevig, puntig en ik kon m’n gewicht er goed achter krijgen. Ik heb echt geluk gehad. We verkopen twee of drie van die worsten per week en dit was de laatste.”

“Bloedworst heeft mijn leven gered,” voegde hij er nog aan toe.

Wedden dat een gojibes nog nooit al stormram is gebruikt?