Deze slager uit Venlo maakt worst met Jägermeister speciaal voor carnaval

Tijdens carnaval hoef je in het zuiden van ons land in principe weinig na te denken: oude en jonge Nederlanders hullen zich in een marsipulamipakje of zetten een lollig masker op hun hoofd, ze schreeuwen mee met liedjes over frikandellen en brengen het gros van het weekend door in polonaise. Dat vlechtwerk van pret en vertier komt voornamelijk door één ding tot stand: alcohol.

In het meest typische geval vliegen hectoliters Flügel, Jägermeister, Schrobbelèr en bier over de toog, maar steeds vaker bedenken ondernemers atypische manieren om drank naar de bloedbanen van carnavalvierend Nederland te brengen. Bakker Gerben van der Westen (27) uit Raamsdonk kwam vorige week nog in het nieuws omdat hij, naar eigen zeggen in een gekke bui, een recept voor bavaroisgebakjes met Schrobbelèr bedacht. Die vliegen nu in een rotvaart over de toonbank.

Ook in Venlo is er een slager die speciaal voor carnaval op de alcoholtrein springt: Toine Schreinemachers (48) van de gelijknamige natuurslagerij maakte dit jaar voor de tweede keer op rij worst van Jägermeister. Vorig jaar bloedworst, dit jaar droge worst. Ik belde hem op en sprak hem over koken met Jägermeister, slappe bloedworst en jezelf dronken eten.

Toine Schreinemachers in volle carnavalsstemming op Bal Maskeej. Foto’s door Pam van den Broek

MUNCHIES: Hoi Toine, hoe kwam je op het idee om worst met Jägermeister te maken?Toine Schreinemachers: De Naate Raaf, een underground carnavalsclubje uit Venlo, vroeg vorig jaar of ik zin had om dat te proberen. Ik sta in de stad bekend als ‘slager van extremen’ omdat ik wel vaker gekke dingen maak. Worst van haring bijvoorbeeld – met haring én gehakt erin – en voor een barbecue bij een coffeeshop maakte ik wietworst. Ik maakte eerder ook balkenbreikroketten en stond op Lowlands eens een half varken uit te benen met een cirkelzaag.

Een underground carnavalsclubje? Ja, Venlo is bekend als de hoofdstad van carnaval, strak georganiseerd sinds 1842. Een aantal jaren geleden is een ludiek clubje carnavalisten uit de kunst- en cultuurscene op eigen houtje carnavalsevenementen gaan organiseren, zoals Bal Maskeej. Ze verschuilen zich achter maskers, vieren op een wat luidruchtigere manier carnaval – wel met respect voor de regels – en doen maffe dingen. De pleejzitting bijvoorbeeld, waar een zanger in een willekeurig restaurant op de wc-pot optreedt. Vlak voor aanvang wordt dat rondgetwitterd en dan sta je daar met 150 man, samengepropt bij een wc-hok. Het huisdrankje van dat clubje is Jägermeister – ‘jakker’ in de volksmond – en toen ze er worst van wilden voor op hun feest, kwamen ze bij mij terecht.

Druugworst met Jägermeister

Vertel me over de eerste Jägermeisterworst die je maakte. Dat was bloedworst?Ja, zwarte jakkerworst, een bloedworst die ik 48 uur in Jägermeister had gedrenkt . Vlees neemt dat vocht graag op! Dat, in combinatie met het kruidenmengsel in de worst (koriander en een heleboel andere kruiden die ik niet kan verklappen), zorgde voor een bijzondere smaakbeleving. Ik moet wel vooropstellen dat niet iedereen erdoor gecharmeerd was. Zo hadden we vorig jaar op Bal Maskeej wat zwarte jakkerworsten meegegeven aan artiesten die optraden, en plots vlogen die door de zaal heen. Door de Jägermeister verloor de gekookte worst veel binding. Het was een slappe worst!

Vandaar dit jaar een droge worst. Precies, die bloedworsten in de zaal waren nogal wat om schoon te maken. We moesten er iets op verzinnen. De droge variant is ook met Jägermeister. Voordat de worst een week wordt gedroogd, wordt-ie net als de bloedworst 48 uur in een bad vol Jägermeister gelegd. We serveerden de worst op Bal Maskeej afgelopen weekend, waar ik ook een record van meters braadworsten bakken neergezet. Worsten van vijf meter lang!

Hoeveel shotjes Jäger zitten er eigenlijk in zo’n worst? Er zit een half shotje in een worst. Je wordt er niet dronken van, tenzij je er echt heel veel achter elkaar eet.

Proef je de alcohol? Er zit zeker een alcoholsmaak in. Veel van de alcohol verdampt natuurlijk, maar je proeft het wel.

Maak je verder nog speciale dingen voor carnaval? Ja, ik heb al acht jaar de joeksworst in het assortiment, een soort grillworst maar dan wat zachter omdat we er iets geheims in doen. Je kan die worst opwarmen maar ook koud eten, en we verkopen ‘m al vier weken voor carnaval. Dat is de populairste, die worst gaat door de hele provincie heen en in die vier weken verkopen we er bijna zesduizend.

Fijn carnaval, Toine!