Deze ‘slimme’ mok zorgt ervoor dat je koffie 8 uur warm blijft

Ben je er klaar mee dat je je even omdraait en mok koffie is veranderd in een ijskoude beker noordpoolwater? Dat laatste bruine plasje dat je eraan herinnert dat je binnen een paar minuten je huis moet verlaten, de kille wereld in. Nou, als je er zo’n zeventig euro voor over hebt, heb je hier een hypermoderne oplossing voor je problemen: Ember.

Het ziet eruit als die vergeelde keramische koffiemok die je altijd voorgeschoteld krijgt van je oom en tante samen met een speculaasje, maar Ember kan je koffie tot wel acht uur lang warmhouden. De mok is waterbestendig en op te laden op een geleidbare onderzetter. De temperatuur is aan te passen via je smartphone of Apple Watch, zodat je laatste slok even lekker smaakt als je eerste.

Dit is niet de eerste poging van het bedrijf om een warmhoudmok te maken. Twee jaar terug brachten ze een reisbeker uit die, ondanks zijn hoge prijs, uitverkocht bij Starbucks. Hoewel hij er minder knus uitzag dan de keramische koffiemok, welke de eerste in zijn soort zegt te zijn.

“Het is het bedrijfsmodel van Tesla,” vertelt Alexander, algemeen directeur van Ember, aan FastCo Design. “We hebben een product van hoge kwaliteit uitgebracht. De reisbeker had een digitaal scherm en het was mogelijk de beker te koelen – je had ruimtetechnologie in je hand. Door zijn prijskaartje van honderdvijftig euro had het een geweldige omzet, maar op een gegeven moment houdt dat op.

En zo zie je maar; we leven op dit moment in een wereld waar koffie, net zoals mensen, langer in leven blijft dan de natuur ooit bedoeld had. Allemaal dankzij technologie.