Deze Starbucks-barista laat de ergste bestellingen uit zijn loopbaan zien

Het gebeurt niet heel vaak, maar eindelijk is er een Starbucks-medewerker uit de school geklapt. Of nouja, een voormalige werknemer dan. Terence Wiggins nam onlangs ontslag bij de koffieketen en deed dat met een knal. Op zijn Tumblr, ‘The Black Nerd’, deelt Wiggins foto’s van de ergste bestellingen die hij moest maken toen hij nog een groen keukenschort droeg.

Wat een horror, is het al Halloween?

Alle foto’s door Terence Wiggins.

Laten we beginnen met de halve-decaf witte mocha, best een normale bestelling. Of nouja, tot je verder gaat lezen dan, want de gast wil er tien pompjes frambozensiroop in. Dan is er de Grande ijskoffie met vijftien zakjes zoetstof (met weinig ijs) en een zwarte thee met achttien pompjes siroop in – wat anders? – dan een gepersonaliseerde mok. Nog zo’n drankje waar je spontaan een hartaanval van krijgt, is de Venti caramel frappuccino met 16 pompjes karamelsiroop

Maar dit is nog niet het meest heftige, check deze monsterlijke gepersonaliseerde pumpkin spice latte. Wiggins gast bestelde de maat Venti (de grootste maat beker bij Starbucks) met veertien espressoshots, twintig pompjes pompoensiroop en extra pompoentopping. De slagroom mocht achterwege blijven. Snappen we, dat zou wel erg overdreven zijn.

Aan The Daily Meal vertelt Wiggins, die ook een podcast heeft en schrijft over gamen, wat hij dacht toen hij deze bestellingen maakte: “Ik ben vaak helemaal in shock. Ik laat dan de bestelling aan mijn collega’s zien, alleen om te bevestigen dat ik niet gek wordt. Meer dan een keer fluisterde ik zachtjes, ‘what the fuck?’”

Succes met je nieuwe carrière, Terence. Dat er maar niet zoveel suiker bij komt kijken.