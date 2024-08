Deze start-up traint zelfrijdende vrachtwagens met Euro Truck Simulator 2

Zelfrijdende auto’s zijn de toekomst en ongeveer elk techbedrijf op aarde probeert als eerste een zelfrijdende auto op de weg te hebben. Maar de echte wereld is ingewikkeld; stadscentra en buitenwijken zijn ontzettend moeilijk om doorheen te navigeren. Snelwegen zijn een stuk simpeler; duidelijke wegen met mooie strepen en geen voetgangers of fietsers die plotseling voor een auto kunnen springen. Daarom zijn zelfrijdende vrachtwagens een mooi beginpunt.

Mars Auto, een nieuwe start-up uit Zuid-Korea, is bezig met de technologie voor zelfrijdende vrachtwagens. Om dit voor elkaar te krijgen traineren ze kunstmatige intelligentie door middel van de populaire PC-game Euro Truck Simulator 2. Mars Auto gebruikt dus een video game om vrachtwagen te leren zelfstandig te rijden.

“Voordat we overgaan tot tests op de weg, wilden we het testen in games,” zegt Gyuri Im, één van de oprichters van Mars Auto via Skype.



Gyuri en zijn team zijn niet de eersten die dat doen. Zoals hij vertelt in een Medium-post over het project, is de game The Open Racing Simulator (TORCS) een populaire keuze bij bedrijven die een game willen gebruiken om zelfrijdende software te ontwikkelen. Maar het team van Gyuri vond dat het beter kon dan met TORCS.

“TORCS lijkt niet heel erg op de echte wereld,” zegt hij. “Het is een racespel. We wilden iets dat vooral realistisch is op vlak van natuurwetten en de omgeving.”

Mars Auto koos Euro Truck Simulator 2 omdat de start-up zich focust op transport en logistiek. Het spel komt volgens hen het dichtste bij een virtual-realitysimulatie van een complex snelwegsysteem.

Wanneer je een AI traint, leg Gyuri uit, is het altijd beter wanneer de simulatie de realiteit zo dicht mogelijk benadert. Games zijn geweldig om AI’s te trainen omdat “ze in een virtuele omgeving direct heel veel trainingsdata kunnen creëren.” Euro Truck Simulator 2 is bijzonder geschikt voor die taak, omdat het de echte wereld simuleert, in tegenstelling tot games zoals Grand Theft Auto V, waarin nogal eens een loopje wordt genomen met natuurkundige wetten om het spel leuk te maken.

Een videogame gebruiken om een deep-learningalgoritme te trainen, is maar een klein onderdeel van een lang en ingewikkeld proces. De game is nu nuttig voor Mars Auto, maar het heeft zijn beperkingen. “Als we geavanceerdere algoritmes willen ontwikkelen, hebben we Euro Truck nodig,” zegt Gyuri. “Zelfrijdende technologie gebruikt andere sensoren die verder gaan dan de camera, zoals radar en sonar. Die kan je niet via Euro Truck Simulator 2 testen.”

Daarom wil Mars Auto als volgende stap een eigen game bouwen met simulaties van radar en sonar. Zou dat even verslavend als de Truck Simulator kunnen worden?



