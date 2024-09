Deze startup uit Hongkong verovert de wereld met een draaiende buttplug

Een vlezige, dikke sekspop met blond haar ligt onderuitgezakt op een luchtbed. Achter mij hangt een zwarte seksschommel bij het raam. De metalen rekken liggen vol dubbele dildo’s, vibrators, en buttplugs. De oefenpoppen zijn uitgedost in neon lingerie. Een oefenpop, zonder hoofd en met een beetje babyachtige vormen, gekleed in miniatuur sekskleding hangt over kartonnen dozen.

Ik ben op de achtste verdieping van een kantoorpand bij A&H Design Group in Hong Kong, een vrij onbekende Chinese producent en distributeur van seksspeeltjes die steeds groter wordt in Amerika.

“Sommige mensen dragen buttplugs op het werk, of als ze gewoon uitgaan,” zegt Kat Weiss, een van de grafische ontwerpers in het team. Weiss was de enige medewerker van het bedrijf die haar naam wilde geven. Terwijl het team erg open is over hun werk, wil iedereen bij de ontwerpgroep – op Weiss na – graag anoniem blijven. Dit komt omdat ze uit hun familie worden gezet als die ontdekken dat ze in de seksspeeltjes industrie werken.

Maar het kleine team van vier millennials is opgewekt als ik ze ontmoet, terwijl ze steeds meer terrein winnen op wat de ze Noord-Amerikaanse “anale markt” noemen. Het nieuwe paradepaardje van A&H, een anaal seksspeeltje met de naam b-Vibe die afgelopen maand werd gelanceerd, is gemaakt van siliconen, wordt geleverd in verschillende grootten en bevat roterende kralen. Het product moet de eerste anale vibrator op de seksspeeltjesmarkt worden; de Apple van anaal.

“We gaan voor iets dat leerzaam, van hoge kwaliteit, en technisch is,” zei Weiss.

A&H rekent volledig op de b-Vibe terwijl het steeds minder een beroep doet op groothandelaars – het team verkoopt de b-Vibe direct via internet zonder de hulp van distributeurs, aan een klant in Canada. Ze verwachten dat er snel meer online aankopen zullen volgen.

Ik zit met het team in de vergaderzaal, waar elk formaat b-Vibe – regenboog-achtig gekleurd in roze, paars en blauw – voor mijn neus op de tafel staan compleet Bluetooth afstandsbedieningen. Ik kijk naar een verpakking met een homoseksueel stel in iets wat een trouwfoto lijkt te zijn, samen met andere heteroseksuele en homoseksuele stellen die genieten van intieme momenten.

Om de digitale markt goed te kunnen veroveren heeft het team van A&H pas John* aangenomen voor de online marketing. Hij denkt dat de markt voor de producten van A&H er zeker is, en wil het product direct aan de consument verkopen.

“Wat volgens ons goed werkt is als mensen online zoeken naar ‘rimming plug’ of ‘wat is rimmen’, en gelijk bij ons terecht komen. Zij zullen dan denken, ‘oh wat is dit voor product?’ Vervolgens verlaten ze onze website en zoeken naar ‘b-Vibe recensies,’” zegt John. “Het is een lange reis tot de uiteindelijke aankoop.”

Tijdens het testproces schakelde het bedrijf de hulp van de Amerikaanse seksexpert Alicia Sinclair in. Zij gebruikte het product en gaf naar aanleiding daarvan feedback. Sinclair, een lid van de Wereldwijde Vereniging van Seks Coaches, is tegenwoordig het publieke gezicht van het bedrijf. Samen met een andere seksexpert, Charlie Glickman, stelde Sinclair een brochure samen over verantwoordelijke anale seks dat wordt meegegeven met de b-Vibe.

“Dit product bestaat nog nergens anders – er zijn geen buttplugs met roterende kralen,” zei Sam*, de ontwerpmanager van het bedrijf.

Ondertussen heeft de ontwerpgoeroe ook andere populaire producten uitgebracht zoals de Drilldo, een grote dildo die vastzit aan een boor.

“Je kan elke dildo en elke boor die je thuis hebt liggen gebruiken – we zijn hierbij vanuit een doe-het-zelf perspectief gaan kijken,” vertelt Sam. De Drilldo wordt geleverd met een plastic bril en een sexy vrouwelijk bouwvakkersvest, beiden ontworpen in de fabriek van het bedrijf in Guangzhou – slechts een paar uur met de trein vanaf Hong Kong in het Chinese vasteland. De industriële productiekosten zijn daar, in Zuid-China, erg laag.

De verpakking van de seksspeeltjes is ontworpen door Weiss en Thomas*, die zei: “Net als bij een website gaat het allemaal om beeldspraak.” Thomas is een andere grafische ontwerper van het bedrijf die bij een internetbureau werkte voor hij bij A&H kwam. “Ik moet rekening houden met kleurenschema’s, de indeling van icoontjes – precies de dingen waar ik op moet letten bij het maken van een website.”

A&H is ook van plan om de Cow Girl uit te brengen. Een relatief groot seksspeeltje in de vorm van een mechanische stier, met een dildo in het midden. Maar het bedrijf richt zich niet alleen op seksspeeltjes – als ze er winst mee kunnen maken op Amazon, verkopen ze soms ook beautyblenders, koffiezetapparaten, en zelfs matrassen, die ze buitenshuis inkopen.

De lokale Kantonese cultuur in Hong Kong is duidelijk conservatiever dan in Amerika, maar toch verkopen de seksspeeltjes ook daar goed. A&H heeft een keten van zeven winkels met de naam Pink Pussy Cat door de stad. In deze winkels worden hun seksspeeltjes gewoon verkocht.

“Mensen zijn erg afwachtend als ze praten over seksspeeltjes omdat ze denken dat anderen ze zullen veroordelen,” zei John. “Mensen willen experimenteren – je maakt lange dagen in Hong Kong en als je dan thuis komt wil je plezier maken en ontspannen.”

Maar ook John en Sam hebben hun families niet verteld dat ze in de seksspeeltjesmarkt werken. En dat zijn ze ook niet van plan te gaan doen.

“Mijn ouders kwamen naar de fabriek in Guangzhou en toen moest ik van alles verstoppen – mijn ouders zullen het niet waarderen als ze het ontdekken,” zei Sam, die uit Bangladesh komt, waar een groot taboe rust op praten over seks.

“Het hele probleem met onze ouders komt omdat [Sam] en ik Zuid-Aziatisch zijn,” zei John, wiens familie Indiaas is. “Als ik mijn vader zou vertellen dat we anale speeltjes verkopen, zou hij waarschijnlijk…” zijn stem stokt.

Hoewel hij de overgang van webontwerp naar het ontwerpen van seksspeeltjes en de verpakking niet heel groot vond, houdt Thomas zijn baan wel geheim voor zijn traditionele Singaporese familie. Weiss, die het wel aan haar familie vertelde, houdt soms haar baan geheim als ze mensen voor het eerst ontmoet.

Maar het obstakel voor de online verkoop is zeker niet een culturele aangelegenheid – het is mensen zover krijgen om €137 uit te geven aan een anaal speeltje dat ze nog nooit hebben aangeraakt, of zelfs gezien. Iets wat ze wel zouden doen als ze het in een seksshop kopen.

“Iedereen heeft een anus, maar iedereen kiest zelf wat ze ermee willen doen,” zei John. “Dat is onze grootste uitdaging.”

*Deze namen zijn veranderd