Airbnb heeft een discriminatieprobleem, deze bedrijven proberen dat op te lossen

Stefan Grant verbleef met wat vrienden in een Airbnb in Atlanta toen agenten plots met getrokken pistolen de huiskamer binnenvielen. Buren hadden de politie gebeld in de veronderstelling dat de zwarte Grant een inbreker was.

Het incident zorgde ervoor dat Grant besloot om Noirbnb op te richten, een online verhuurservice, zoals Airbnb, voor zwarte reizigers. Het bedrijf dat in de komende maanden wordt gelanceerd, is een van de vele bedrijven die de verhuur van appartementen toegankelijker probeert te maken voor minderheden. En ze worstelen allemaal met de vraag hoe ze dit nu precies moeten doen.

Het is duidelijk dat er een etnisch probleem is met het delen van huizen. Afgelopen jaar publiceerden Ben Edelman en Michael Luca van Harvard een onderzoek waaruit bleek dat gekleurde gasten op Airbnb 16 procent minder kans hebben op een goedgekeurde aanvraag. Het onderzoek is aangehaald door politici die Airbnb aanvielen en gebruikt bij rechtszaken tegen het bedrijf vanwege racisme. Uit een onderzoek van Pew research uit 2015, gebruikt slechts 5 procent van de Afro-Amerikanen een online app voor het delen van huizen als gastheer of gast, vergeleken met 13 procent van de blanken.

En daar zit het gat waar Grant in wil springen, maar hij is niet de enige. Rohan Gilkes, een ondernemer met verschillende startups op zijn naam, had een vergelijkbaar idee toen hij een bedrijf oprichtte met bijna dezelfde naam: Noirebnb. (Hij heeft het uiteindelijk veranderd naar Innclusive om verwarring te voorkomen)

De doelen lijken zoveel op elkaar dat Grant en Gilkes zelfs hebben gesproken over een fusie. Maar Grant heeft ervoor gekozen om onafhankelijk te blijven omdat de twee botsten over de manier waarop het boekingsproces moest gaan: Gilkes denkt dat de enige manier om racisme te voorkomen is om de namen en foto’s te verbergen voor ontvangers.

Grant vindt dat dit aan het hele punt voorbijgaat. “Als je een bedrijf bent dat voor iedereen is, dan zou je jezelf niet hoeven verstoppen,” zei hij.

Maar het verbergen van de foto’s is een oplossing waar ook andere bedrijven naar kijken. Zo publiceerde Airbnb een overzicht van aanpassingen om het racisme tegen te gaan. Hierbij zit ook een plan om de foto’s uit het boekingsproces te halen, zoals Motherboard vorige maand nog meldde. Luca en Edelman vonden het niet ver genoeg gaan: het verbergen van foto’s in het boekingsproces is niet te verantwoorden als verhuursites echt serieus zijn in het bestrijden van racisme.

Maar niet iedereen is blij met dit idee.

Shaquille-Omari Bekoe, een 22-jarige student uit Brooklyn, gebruikte Airbnb afgelopen zomer voor het eerst. Hoewel hij maar drie keer mensen heeft ontvangen, lijkt het hem niet fijn als de foto’s en namen van zijn gasten verborgen zijn. “Je wil toch zien wie er bij je verblijven,” zei Bekoe. “Het is een beetje zoals online daten, maar dan voor een kamer.”

Volgens Jessie Daniels, hoogleraar sociologie aan de Hunter College die racisme op het internet bestudeert, is de “kleurenblinde” aanpak, door het verbergen van de foto’s en namen, onderdeel van een groter probleem.

“Mensen denken niet aan etniciteit als ze dit soort platforms oprichten,” zegt Daniels. “Uiteindelijk zal er toch weer racisme voortkomen uit deze kleurenblinde aanpak.”

Gilkes blijft bij zijn beslissing om foto’s en namen te verbergen tijdens het boeken. Daarbij wijst hij op sites zoals Uber die de profielen moesten aanpassen na discriminatie van gekleurde passagiers. In plaats van de foto’s en namen, wil hij zorgen voor vertrouwen tussen gebruikers van de site door middel van recensies en verificatie van bijvoorbeeld een rijbewijs.

Maar etniciteit is niet de enige omstreden factor in het delen van appartementen. In de afgelopen jaren zijn er verschillende startups opgericht die zich richten op speciale doelgroepen. Zo is er het Franse Misterbandb, voor de homo-gemeenschap, en het Zweedse Handiscover is een van de startups voor gehandicapte reizigers.

En de doelen van deze apps komen overeen. Matthieu Yost, oprichter van Misterbandb, vertelt dat zijn platform wereldwijd 80,000 gastheren heeft en dat foto’s van gebruikers te zien zijn. Yost vertelde over de telefoon dat racisme tot nu toe geen probleem op het platform is, maar dat hij snel met een campagne komt om gelijkheid aan te prijzen en discriminatie te bestrijden.

Sebastien Archambeaud, oprichter van Handiscover, neemt het Airbnb niet kwalijk dat ze geen specifieke categorieën hebben voor gehandicapten. Volgens hem is Airbnb te groot om rekening te houden met allerlei speciale groepen.

“Als je wereldwijd zo groot bent, is het moeilijk om met iedereen rekening te houden,” zei hij.

Hij voegde hieraan toe dat dit onvermogen van Airbnb juist goede kansen biedt voor ondernemers. Archambeaud vertelt dat hij contact heeft gehad met Noirbnb om met een derde partij te werken die ervoor zorgt dat een aantal kamers op de verschillende services kunnen staan.

Of foto’s nou wel of niet verplicht moeten worden op de sites, hangt af van de manier waarop mensen het gebruiken. Als Airbnb voor het delen met de gemeenschap is, zoals het bedrijf zegt, zou het logisch zijn dat de foto’s zichtbaar blijven tijdens het boeken. Maar Airbnb is €26 miljard waard, heeft 100 miljoen gebruikers, zorgt voor 500,000 verblijven, en wordt door veel gasten gebruikt voor goedkoop verblijf, niet voor de sociale contacten.

Volgens Jamilah Jefferson-Jones, een jurist aan de Universiteit van Missouri-Kansas City, moet Airbnb de foto’s tijdens het boeken misschien wel verbergen, maar is het voor kleinere sites zoals Noirbnb beter om ze te laten zien, aangezien ze al een publiek aantrekken die geen problemen heeft met bijvoorbeeld etniciteit.

Daarnaast vindt Jones dat de kleinere sites zich zorgen moeten maken over discriminatie op basis van etniciteit, seksuele voorkeur of handicap, als het platform heel erg gaat groeien, zoals gebeurde bij Airbnb.

“Ze moeten waakzaam zijn,” vertelde ze.